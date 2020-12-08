共和黨參議員布萊克伯恩酸「中國有5千年盜竊史」 華人請願抗議

田納西州共和黨參議員布莱克伯恩。(美聯社)

田納西州共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)推文指中國 有5000年偷竊史的爭議言論繼續發酵，在美華人 6日向白宮發起請願，要求聯邦政府譴責這一無知的種族主義言論，指此是對中國和全球華人(people of Chinese descent)的攻擊，無法接受。

川普政府上周禁止美國 進口新疆生產建設兵團的棉花和相關製品，稱其強迫被拘押的維吾爾族勞工；布萊克伯恩隨後發推感謝川普總統，指美國不會支持靠奴隸勞工賺錢的公司，並在之後一條推文說，「中國有5000年的欺騙和盜竊史，有些事永遠不會改變。」

該推文隨即引發爭議，布萊克伯恩被指種族主義、無知、反文化、反歷史、反人類(anti-humanity)，有在美華人發起白宮請願，批評這是對中國和全球華人的嚴重攻擊，是在過去四年本就飽受白人至上主義之苦的美國加劇分裂，布萊克伯恩不稱其職，其言行不可接受，華人必須站出來反抗，第一步就是要求聯邦政府譴責布萊克伯恩的言論。

白宮請願需發起日開始的30天內達到10萬人簽署，白宮才會在之後的60天內給出回應；請願網址：https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-ask-federal-government-condemn-marsha-blackburns-racist-tweets-china-and-chinese-people。

該推文最早還在推特引發罵戰，「中國日報」(China Daily)歐洲分社社長陳衛華指布萊克伯恩是他見過的「最種族主義、最無知的美國參議員」，並爆粗口批她「終身婊(a lifetime bitch)」。他說，「想知道為什麼美國國會的工作認可度(approval rating)會低到9%嗎？就是因為有像布萊克伯恩這樣的社會敗類(lowlife)在這裡。」

布萊克伯恩則反擊他是習近平想要主導世界的虛幻中國夢「傀儡」。