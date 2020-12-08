我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

共和黨參議員布萊克伯恩酸「中國有5千年盜竊史」 華人請願抗議

記者羅曉媛╱華盛頓報導
田納西州共和黨參議員布莱克伯恩。(美聯社)
田納西州共和黨參議員布莱克伯恩。(美聯社)

田納西州共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)推文指中國有5000年偷竊史的爭議言論繼續發酵，在美華人6日向白宮發起請願，要求聯邦政府譴責這一無知的種族主義言論，指此是對中國和全球華人(people of Chinese descent)的攻擊，無法接受。

川普政府上周禁止美國進口新疆生產建設兵團的棉花和相關製品，稱其強迫被拘押的維吾爾族勞工；布萊克伯恩隨後發推感謝川普總統，指美國不會支持靠奴隸勞工賺錢的公司，並在之後一條推文說，「中國有5000年的欺騙和盜竊史，有些事永遠不會改變。」

該推文隨即引發爭議，布萊克伯恩被指種族主義、無知、反文化、反歷史、反人類(anti-humanity)，有在美華人發起白宮請願，批評這是對中國和全球華人的嚴重攻擊，是在過去四年本就飽受白人至上主義之苦的美國加劇分裂，布萊克伯恩不稱其職，其言行不可接受，華人必須站出來反抗，第一步就是要求聯邦政府譴責布萊克伯恩的言論。

白宮請願需發起日開始的30天內達到10萬人簽署，白宮才會在之後的60天內給出回應；請願網址：https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-ask-federal-government-condemn-marsha-blackburns-racist-tweets-china-and-chinese-people。

該推文最早還在推特引發罵戰，「中國日報」(China Daily)歐洲分社社長陳衛華指布萊克伯恩是他見過的「最種族主義、最無知的美國參議員」，並爆粗口批她「終身婊(a lifetime bitch)」。他說，「想知道為什麼美國國會的工作認可度(approval rating)會低到9%嗎？就是因為有像布萊克伯恩這樣的社會敗類(lowlife)在這裡。」

布萊克伯恩則反擊他是習近平想要主導世界的虛幻中國夢「傀儡」。

中國 美國 華人

上一則

牛年新郵票 紀念吳健雄、日裔老兵

下一則

紓困案 眾院9日先投票 麥康諾：參院應會過關

延伸閱讀

世界晚報／共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

世界晚報／共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
疫情升溫且下台在即 梅蘭妮亞宣布白宮網球場落成

疫情升溫且下台在即 梅蘭妮亞宣布白宮網球場落成
十多名議員曾接觸朱利安尼 亞利桑納州議會休會一周

十多名議員曾接觸朱利安尼 亞利桑納州議會休會一周
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
參院版S386「高技術移民公平法案」過關。(美聯社)

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

2020-12-03 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同