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Space X飛龍號升空 補給國際太空站

編譯徐薏茹╱綜合6日
太空探索科技公司SpaceX的「獵鷹九號」火箭6日把「飛龍號」載貨太空船送上太空，將至國際太空站補給。(美聯社)
太空探索科技公司SpaceX的「獵鷹九號」火箭6日把「飛龍號」載貨太空船送上太空，將至國際太空站補給。(美聯社)

太空探索科技公司SpaceX於6日發射載滿補給物資的「飛龍號」載貨太空船，預計7日抵達國際太空站；這是該公司首次有兩艘太空船同時在軌道上。

SpaceX的獵鷹九號(Falcon 9)火箭與最新型飛龍號從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空，獵鷹9號火箭的第一級推進器進行第四次飛行任務，發射後成功降落在海洋平台上。

此次載運的貨物包括數十億微生物及小行星樣本，作為生物採礦研究使用，還有新的醫療設備，讓太空人能做快速血液檢測，以及私人操作的小房間，可以將與冰箱同樣大的實驗移到軌道實驗室外，另外還有40隻老鼠參與這次飛行，牠們將被用來研究骨骼及眼睛，這是太空人在太空長期停留時較虛弱的兩個部位。

國際太空站計畫副理托德(Kenny Todd)表示這些研究都是太空人魯賓斯(Kate Rubins)的「終極聖誕禮物」，魯賓斯是在太空中測定DNA序列的第一人，至於給太空站其他太空人的禮物，托德選擇保密。新的飛龍號還載著聖誕大餐，有烤雞、玉米麵包填料、蔓越莓醬等等，讓太空人盡情享用，太空站人員在250哩高空上觀看太空船發射的實況轉播。

最新的載貨太空船和SpaceX的載人太空船一樣大，將自動在軌道實驗室停泊，先前的SpaceX載貨太空船都需要機械手臂來固定。此次載貨太空船將在太空站停留約一個月，返回地球時會在大西洋降落，先前SpaceX的太空船都是在太平洋降落，在大西洋能縮短回收時間。

此次任務是自2012年後，SpaceX第21次為國家航空暨太空總署(NASA)提供太空站補給，此次飛行因氣候不佳推遲一天，這是SpaceX第68次推進器成功著陸。NASA正式推行商業載人太空飛行計畫，SpaceX希望未來至少會有一艘飛龍號一直在太空站駐留。

太空 SpaceX NASA

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