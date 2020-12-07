我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

駐外人員遭微波輻射攻擊染怪病 俄國嫌疑最大

編譯林梅婕╱綜合6日電
近年美國駐外人員疑似遭人使用微波輻射攻擊，調查顯示很可能為俄羅斯所為。圖為專家小組今年3月在古巴調查。(美聯社)
近年美國駐外人員疑似遭人使用微波輻射攻擊，調查顯示很可能為俄羅斯所為。圖為專家小組今年3月在古巴調查。(美聯社)

近年美國駐外情報及外交人員疑似遭人使用微波輻射攻擊，陸續傳出有人出現不適及神秘病症，已由美國科學工程及醫學院(NASEM)報告證實，調查顯示很可能為俄羅斯所為。

由19名醫學及其他領域的專家組成的調查委員會指出，這些不適症狀統稱為「哈瓦那病症」(Havana Syndrome)，最有可能是受害者直接受到微波輻射的攻擊所導致；不過據「紐約時報」報導，專家尚未排除其他可能性，也沒有否認次要因素引起的可能。

這起事件的報告由國務院撰寫，其中詳細解釋過去所有關於哈瓦那病症事件的來龍去脈；最初是在2016年駐古巴首府哈瓦那的美國大使出現這項病症，隨後駐中國及其他國家的外交人員也接續傳出類似症狀，包括暈眩、疲勞、頭痛、失聰、記憶力及平衡感喪失等，有人的症狀甚至極度嚴重、被迫提前退休。

此外， GQ雜誌和其他媒體也曾在10月報導過，中央情報局官員前往海外查訪時也出現這項病症；當時這些官員正與國外情報單位秘密進行抗俄行動，因此質疑俄羅斯為整起事件的幕後主使者。

調查委員會還發現，一些患者出現的即刻症狀包括感官疼痛和壓力，以及有「特定方向」傳來的聲音，這些特點都和微波輻射攻擊的懷疑一致；儘管專家們也提出其他可能性，如與化學品接觸或傳染病等，但機率都不高。

部分受害人員指控，起初聯邦政府拒絕准假及提供醫療照護，加上政府對可能遭受外國攻擊保持一遍禁聲，導致許多受害者擔心社會大眾誤以為他們捏造故事。

目前已有幾名受害者出面指控國務卿龐培歐和川普政府的其他官員為了避免國際情勢緊張而避重就輕。

近年美國駐外人員疑似遭人使用微波輻射攻擊，調查顯示很可能為俄羅斯所為。圖為專家小...
近年美國駐外人員疑似遭人使用微波輻射攻擊，調查顯示很可能為俄羅斯所為。圖為專家小組今年3月在古巴調查。(美聯社)

美國 俄羅斯 紐約時報

上一則

Space X飛龍號升空 補給國際太空站

下一則

政府藉手機監視人民合法嗎？ 國安部要調查

延伸閱讀

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
美官方報告：駐古巴外交官 遭微波輻射攻擊

美官方報告：駐古巴外交官 遭微波輻射攻擊
美官方報告：駐古巴外交官 遭微波攻擊

美官方報告：駐古巴外交官 遭微波攻擊
謝長廷：沒有輻射污染的食品 當然要開放

謝長廷：沒有輻射污染的食品 當然要開放

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
參院版S386「高技術移民公平法案」過關。(美聯社)

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

2020-12-03 09:35
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
78歲白登在與家犬Major玩時扭傷。白登領養兩隻狗，都準備帶往白宮。(美聯社)

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

2020-11-29 21:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門