駐外人員遭微波輻射攻擊染怪病 俄國嫌疑最大

近年美國駐外人員疑似遭人使用微波輻射攻擊，調查顯示很可能為俄羅斯所為。圖為專家小組今年3月在古巴調查。(美聯社)

近年美國 駐外情報及外交人員疑似遭人使用微波輻射攻擊，陸續傳出有人出現不適及神秘病症，已由美國科學工程及醫學院(NASEM)報告證實，調查顯示很可能為俄羅斯 所為。

由19名醫學及其他領域的專家組成的調查委員會指出，這些不適症狀統稱為「哈瓦那病症」(Havana Syndrome)，最有可能是受害者直接受到微波輻射的攻擊所導致；不過據「紐約時報 」報導，專家尚未排除其他可能性，也沒有否認次要因素引起的可能。

這起事件的報告由國務院撰寫，其中詳細解釋過去所有關於哈瓦那病症事件的來龍去脈；最初是在2016年駐古巴首府哈瓦那的美國大使出現這項病症，隨後駐中國及其他國家的外交人員也接續傳出類似症狀，包括暈眩、疲勞、頭痛、失聰、記憶力及平衡感喪失等，有人的症狀甚至極度嚴重、被迫提前退休。

此外， GQ雜誌和其他媒體也曾在10月報導過，中央情報局官員前往海外查訪時也出現這項病症；當時這些官員正與國外情報單位秘密進行抗俄行動，因此質疑俄羅斯為整起事件的幕後主使者。

調查委員會還發現，一些患者出現的即刻症狀包括感官疼痛和壓力，以及有「特定方向」傳來的聲音，這些特點都和微波輻射攻擊的懷疑一致；儘管專家們也提出其他可能性，如與化學品接觸或傳染病等，但機率都不高。

部分受害人員指控，起初聯邦政府拒絕准假及提供醫療照護，加上政府對可能遭受外國攻擊保持一遍禁聲，導致許多受害者擔心社會大眾誤以為他們捏造故事。

目前已有幾名受害者出面指控國務卿龐培歐和川普政府的其他官員為了避免國際情勢緊張而避重就輕。