司法部提告 控臉書職缺留H-1B外國員工

司法部3日臉書以非法手段將高薪職位留給移民，忽略美國勞工；這起訴訟凸顯川普政府與矽谷大型企業的緊張關係。(美聯社)

川普政府3日對社群媒體臉書 (Facebook)提告，指控這家社群媒體龍頭以非法手段將高薪職缺保留給正在申請永久居留權的移民勞工，而不聘請正在尋找工作、具備等同技能的美國勞工。這起案件凸顯了川普政府長久以來因為外籍勞工在科技界占有大量職缺的問題，與矽谷大型企業關係緊張。

司法部民權部門撰寫的17頁起訴書中指出，2018年至2019年間，臉書至少2600個職缺是以不實廣告方式，由擁有H-1B工作簽證 的外籍人士擔任，而臉書也在幫這些外籍人士申請綠卡。臉書網站並未刊登這些內定職缺的招聘廣告，而是要求聘用對象把申請資料直接寄出，跳過在網路上通知錄取的程序。

起訴書中表示，就算有美國勞工申請工作，臉書也不會考慮是否聘用，「簡單地說，臉書就是把這些職缺保留給持有短期簽證的人」。

臉書發言人3日回應表示，臉書一直配合司法部對於這起案件的調查，雖然臉書對於遭指控的內容有異議，由於訴訟正在進行中，目前不便發表評論。

H-1B工作簽證是國際學生畢業之後繼續留在美國的主要管道，但川普政府向來以敵意眼光看待，認為低薪外籍勞工因此搶走美國勞工的飯碗。包括臉書在內的矽谷科技產業大量仰賴H-1B工作簽證填補人力空缺，並強調臉書最新動態功能的電腦軟體運作，非常需要H-1B工作簽證人才。科技業主管多次指出，畢業於科學、工程領域的美國學生，人數實在不夠，加上科技公司推出產品日新月異，對於人工智慧等方面的專業依賴極高。

司法部表示，展開調查的最初原因是，臉書向勞工部 提出申請，內容是計畫聘用一名外籍勞工擔任藝術主任，這個職缺的條件是大學學歷、兩年工作經驗，但司法部官員認為，臉書絕對可以找到具備相等能力的美國勞工擔任這項職務，而臉書電腦軟體、非技術領域等方面的職缺，都出現相同狀況。