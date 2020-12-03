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資深聯邦法官雷夫利99歲辭世 寫下年紀最大在職紀錄

記者胡玉立／綜合報導
寫下年紀最大的在職聯邦法官紀錄的聯邦第五巡迴區上訴法官雷夫利，1日以99歲高齡辭世。(美聯社)
寫下年紀最大的在職聯邦法官紀錄的聯邦第五巡迴區上訴法官雷夫利，1日以99歲高齡辭世。(美聯社)

在聯邦司法界和德州政壇聲望顯赫的資深聯邦法官雷夫利(Thomas Morrow Reavley)，1日在休士頓過世，享年99歲；直到過世前，雷夫利仍持續在聯邦第五巡迴區上訴法院任職，寫下年紀最大的在職聯邦法官紀錄。

雷夫利出身德州東部小鎮，從事公職80載，歷經六位美國總統主政；他的健康狀況在最近一年半走下坡。

德州南區聯邦檢察官派屈克(Ryan K. Patrick)表示，雷夫利的死訊由其同為第五巡迴法院法官的82歲妻子卡洛琳．金(Carolyn Dineen King)宣布。

雷夫利和金均是在1979年卡特政府時期獲任命確認，共同在聯邦第五巡迴區上訴法院擔任法官。他們在2004年結婚，就住在任職的休士頓聯邦法院隔壁，住家與法院間設有私用出入口。

德州最高法院前書記官博伊德(Jeff Boyd)說，「雷夫利對法律貢獻很大，他對法律界人士的影響更無法估量。」博伊德曾在一篇文章中寫道，「雷夫利本於信仰對道德與文明的承諾，為他贏得『第五巡迴法院教宗』稱號」。

雷夫利1921年生於德州基利曼(Quitman)，14歲那年，就曾針對種族隔離的不公正現象向家鄉會眾說理講道。身材高大的他被同事形容為具敏銳法律思維的善良巨人。

他曾任德州州務卿、納科多奇斯郡(Nacodoches)檢察官、達拉斯檢察官、奧斯汀地方法官和州最高法院法官；1979年獲任命為聯邦法官後，40年來至少撰寫了4200篇聯邦法律意見；1995年至今共處理了5993宗案件，參加了2731項會議。

雷夫利與首任妻子佛蘿倫斯(Florence Wilson Reavley)結婚60年，後者於2003年去世。法界盛傳，佛蘿倫斯臨終前向雷夫利表達遺願，希望他續絃法學家金卡洛琳．金為妻，因為她相信金會照顧他。雷夫利很快在老友訝異中與金結婚，成為聯邦上訴法院唯一夫妻檔。雷夫利身後留下四名兒女、四個孫子和四個曾孫。

德州 休士頓 美國

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