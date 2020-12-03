資深聯邦法官雷夫利99歲辭世 寫下年紀最大在職紀錄
在聯邦司法界和德州政壇聲望顯赫的資深聯邦法官雷夫利(Thomas Morrow Reavley)，1日在休士頓過世，享年99歲；直到過世前，雷夫利仍持續在聯邦第五巡迴區上訴法院任職，寫下年紀最大的在職聯邦法官紀錄。
雷夫利出身德州東部小鎮，從事公職80載，歷經六位美國總統主政；他的健康狀況在最近一年半走下坡。
德州南區聯邦檢察官派屈克(Ryan K. Patrick)表示，雷夫利的死訊由其同為第五巡迴法院法官的82歲妻子卡洛琳．金(Carolyn Dineen King)宣布。
雷夫利和金均是在1979年卡特政府時期獲任命確認，共同在聯邦第五巡迴區上訴法院擔任法官。他們在2004年結婚，就住在任職的休士頓聯邦法院隔壁，住家與法院間設有私用出入口。
德州最高法院前書記官博伊德(Jeff Boyd)說，「雷夫利對法律貢獻很大，他對法律界人士的影響更無法估量。」博伊德曾在一篇文章中寫道，「雷夫利本於信仰對道德與文明的承諾，為他贏得『第五巡迴法院教宗』稱號」。
雷夫利1921年生於德州基利曼(Quitman)，14歲那年，就曾針對種族隔離的不公正現象向家鄉會眾說理講道。身材高大的他被同事形容為具敏銳法律思維的善良巨人。
他曾任德州州務卿、納科多奇斯郡(Nacodoches)檢察官、達拉斯檢察官、奧斯汀地方法官和州最高法院法官；1979年獲任命為聯邦法官後，40年來至少撰寫了4200篇聯邦法律意見；1995年至今共處理了5993宗案件，參加了2731項會議。
雷夫利與首任妻子佛蘿倫斯(Florence Wilson Reavley)結婚60年，後者於2003年去世。法界盛傳，佛蘿倫斯臨終前向雷夫利表達遺願，希望他續絃法學家金卡洛琳．金為妻，因為她相信金會照顧他。雷夫利很快在老友訝異中與金結婚，成為聯邦上訴法院唯一夫妻檔。雷夫利身後留下四名兒女、四個孫子和四個曾孫。
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