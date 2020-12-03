海軍官校 175年來將出現首位非裔女性實習旅長

海軍官校學生悉尼‧巴伯即將成為該校第一位非裔女性實習旅長。(美聯社)

已有175年歷史的美國 海軍官校(Naval Academy)開放女性入學44年來，下學期將出現第一位非裔 女性實習旅長。

即將21歲的悉尼‧巴伯(Sydney Barber)將出任領導約4400名官校生的實習旅長，她原本還對申請學生領導幹部職位有些疑慮，但已畢業的非裔學姐塔斯雅‧雷西(Tasya Lacy)，認為巴伯有潛力並催促她申請。

巴伯來自伊利諾州，主修機械工程，因為一場有關社會和種族不公平問題的全國性辯論而受到鼓舞；她說，邁出這一步需要很大的勇氣，在當今不和諧的時代下更是如此，但這段時間也更催促她採取行動。

巴伯即將成為海軍官校第16位擔任實習旅長的女性；第一位女性實習旅長是1991年上任的茱莉安‧加利納(Juliane Gallina)。

在安納波利斯(Annapolis)海軍官校之前，位在紐約州 的西點軍校已在2017年創造歷史，官校生最高階領導幹部的職位首次由非裔女性官校生西蒙·艾斯休(Simone Askew)擔任。

1976年起，女性獲准進入軍校，珍妮‧米尼斯(Janie Mines)當年成為進入海軍官校的第一位非裔女性，四年後在1980年畢業；儘管海軍官校女性官校生的人數不斷增加，但目前男女仍相差懸殊，比率各為72%、28%。

雷西說，米尼斯當年從海軍官校畢業，如同為她鋪路，而巴伯的成就將激發更多年輕女性爭取官校學生領導幹部的職位。

雷西義務參加海軍官校的贊助計畫，讓附近居民歡迎官校生到家中接受招待； 她也是巴伯的贊助人，去年參加學生舉辦的首次非裔女性社交早餐會，樂見其他團體致力推動多元化。