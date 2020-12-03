切割川普！ 亞利桑納州長杜西拒接來電影片瘋傳

共和黨籍亞利桑納州州長杜西。(美聯社)

共和黨 籍亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)向來是川普 總統堅定盟友，大選結束後兩人鬧僵，他還淪為川普推文痛批的最新一位共和黨籍州長。杜西曾說，為避免漏接川普打來的電話，特別把白宮 來電的手機鈴聲設定為「向統帥致敬」(Hail to the Chief)，而杜西30日簽署確認白登勝利的選舉結果時，西裝口袋響起一通「向統帥致敬」鈴聲來電，杜西取出電話後卻手指一按，放在一旁拒接。

杜西為確認亞州選舉結果簽字後，30日晚間就遭到川普連續發表推文討伐。川普在推文中聲稱，自己才是贏得亞州的勝利者，杜西所作所為「背叛」州民。川普的「勝選」說詞並無根據，計票結果顯示，總統當選人白登在亞州得票領先川普1萬多票。

杜西拒接川普來電的影片，近日引起網路瘋傳。30日的確認選舉結果簽署儀式上，杜西西裝口袋響起「向統帥致敬」鈴聲來電，但他拿出電話後並未查看，直接按下便把電話放在桌上。據媒體報導，杜西把手機關成靜音。

在過去，川普與杜西經常彼此恭維，疫情期間更是相互稱讚領導有方。2014年當選州長的杜西，2018年尋求連任時獲川普力挺。川普曾在推特發文為杜西美言說，杜西強力打擊犯罪，維護邊境安全，捍衛憲法第二修正案，愛護軍隊與退役官兵，「我為他全面背書」。

2019年，川普邀請杜西到白宮出席與其他七名共和黨籍州長的會議。川普在會中特別點名嘉許杜西工作表現超棒。2020年大選期間，川普在亞利桑納州的幾次造勢大會，杜西均有出席。

不過，杜西在拒接川普電話後，當晚就成了繼喬治亞州長坎普(Brian Kemp)之後，又一個被川普發文抨擊的共和黨籍州長。川普在推文寫道：「杜西到底怎麼了？共和黨員一定不能忘記！」杜西稍後則在推特發文寫道：「我向來對於亞州選舉制度保持公開，甚至以此為榮，就連去橢圓形辦公室的時候也不例外。我有充分理由這麼做。」