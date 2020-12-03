夏威夷上空不明物體 NASA：是太空中遺留54年的火箭

今年9月夏威夷 上空出現不明物體，當時被誤判為小行星；但經過聯邦航空暨太空 總署(NASA )的查證，2日由官方證實該物體是一只在太空中遺留54年的火箭。

加州巴沙迪那市(Pasadena)的NASA噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory，JPL)澄清，這一短暫繞行地球的神祕物體並非一開始所認定的行星。

NASA近地天體研究中心(CNEOS)主任喬達斯(Paul Chodas)曾經懷疑，該物體應是1966年發射到月球的「擎天神-半人馬」運載火箭(Atlas Centaur)，該火箭當時正乘載飛行器「測量員2號」(Surveyor 2)，但發射失敗。

這一神祕物體的大小，估計也在半人馬火箭的尺寸範圍內，長約32呎(10公尺)，直徑約10呎(3公尺)。

亞利桑納大學(University of Arizona)的研究人員雷迪(Vishnu Reddy)1日使用紅外線望遠鏡觀測夏威夷上空時，不僅發現該神祕物體，1971年發射的半人馬推進器仍持續繞著地球運行，而且從觀測影像紀錄的數據也完全吻合，證實了喬達斯的懷疑。

雷迪表示：「這項研究結果是出自整個傑出的研究團隊所做的努力，我們終於解開這個神祕的謎團了。」

名為「2020 SO」的小行星於上個月正式進入地球軌道運行，1日曾抵達至與地球距離最近的距離，約3萬1000哩出頭(5萬476公里)；「2020 SO」將會持續在該區域繞行至3月，接著回到繞行太陽的軌道，下次再靠近地球將是2036年。