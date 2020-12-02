以德拉瓦州海灘命名…動物收容所邀白登領養3小貓

「人道救援聯盟」本周在推特上分享以白登家鄉德拉瓦州的三個海灘命名的三隻初生小貓，邀請白登夫婦從中挑選領養。(人道救援聯盟提供)

總統當選人白登 (Joe Biden)上周宣布除了兩隻寵物犬外，他和妻子吉兒(Jill Biden)還計畫帶一隻貓入住白宮 ；華府最大的動物收容所「人道救援聯盟」(Humane Rescue Alliance)本周便在推特上分享以白登家鄉德拉瓦州 (Delaware)的三個海灘命名的三隻初生小貓，邀請白登夫婦從中挑選領養。

聯盟11月30日在推特上公開名為Rehoboth、Lewes和Bethany三隻小貓和貓媽媽的影片，邀請白登從中領養一隻帶進白宮；這三隻小貓生於11月26日，該聯盟以德拉瓦州的三個海灘命名小貓，以此致敬白登。

人道救援聯盟媒體公關經理米勒(Samantha Miller)表示，這隻貓媽媽是約兩歲的暹羅貓，11月10日在華府東北部的密西根公園(Michigan Park)被動物管理人員發現，當時已經懷孕，被送至寄養家庭，幾周後就產下三隻小貓。

米勒表示，該寄養家庭對這四隻貓很感興趣，也照料有方，貓媽媽非常疼愛三隻小貓；最年幼的小貓名為Rehoboth，身上的紋路顏色最深，且最會撒嬌，Lewes顏色偏灰，Bethany在三隻小貓中體型最大，性格也較勇敢、獨立。

米勒說，一般幼貓在八周大時就可被領養，意味著這三隻小貓在白登就職典禮左右正好可被領養。

目前白登家中已有兩隻德國牧羊犬Major和Champ，Major是白登在2018年從「德拉瓦人道機構」(Delaware Humane Association)領養，牠也將成為入住白宮的第一隻搜救犬；而Champ則是在2008年12月，白登當選副總統後的幾周後加入白登家族，已與一家人相伴12年。