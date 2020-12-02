寵物食品公司研發寵物貓食 助「貓奴」抗過敏

對貓過敏 的愛貓人士有福了，近日寵物食品公司普瑞納(Purina)研發一款貓食「Pro Plan LiveClear」，可有效減少貓體內的過敏原，讓過敏的貓奴們不再為空氣中揮之不去的貓毛或皮屑所苦，堪稱是全球獨步首創的產品。

來自密蘇里州 聖路易(St. Louis)的周宇(You Zhou，音譯)長年對貓嚴重過敏，但為了可以和女友順利同居，讓兩人的感情邁向下一個階段，女友只能忍痛將愛貓送給親友扶養；但自從他們開始讓貓食用Pro Plan LiveClear，成功解決周宇多年來的困擾，愛貓也不用再寄人籬下。

該款貓食中含有一種特殊蛋白的成分，能與貓唾液產生的另一種蛋白質Fel d 1結合，而Fel d 1正是使人類過敏的主要來源；由於貓平常習慣用自己的舌頭梳毛，因此這些過敏原也會沾染到貓毛上，間接散落在環境中與人類接觸。

Pro Plan LiveClear中的蛋白成分能有效與Fel d 1中和，也能預防貓身上的毛髮沾染帶有過敏源的唾液；經過測試，只要讓貓連續每天食用長達三周，貓身上的毛髮和皮屑殘留的過敏原，平均可降低47%，或甚至一半。

根據美國 寵物產品協會(APPA)的調查，有養寵物的家庭比率高達67%；且經證實，養寵物確實對人體健康有益。然而，不幸的是全球人口當中，將近五分之一人口對貓有一定程度的過敏。