雀巢、嘉吉涉虐童工案 最高院同情原告？

聯邦最高法院法官1日聽審的案件，涉及雀巢、嘉吉兩大食品公司被指控明知可口原料豆是非洲童工所生產的，卻仍採購。(美聯社)

聯邦最高法院1日聽審雀巢、嘉吉(Cargill)兩大食品公司涉嫌虐待非洲童工案，法官顯然不願站在跨國企業的立場看問題；這兩家美國 公司被指控「明知所購入的可口原料豆，是非洲兒童奴工所生產」。

由於新冠疫情 的關係，當天的聽審改用視訊方式進行；若法院輕易採信被告的辯詞，海外受害人的說法就「難見天日」，美國企業涉嫌虐待非洲童工的形象更難洗清；因此最高法院不論保守派、自由派大法官，都對兩大食品公司律師提出的辯詞持懷疑態度。

全案已拖延了15年，案由起於六名馬利的成年人控告說，他們自幼被騙離家鄉，被迫到鄰國象牙海岸可口農園做工，每天勞動12到14小時，三餐都吃不飽，工作稍顯怠慢還會挨打。

這六名原告說，總部在明尼亞波利斯的嘉吉公司和瑞典 雀巢公司的美國分公司，分明知道所購入的可口豆是剝削童工的農場所生產，因此兩家公司無異「助長、激勵」奴工。這六人說，提出這集體訴訟，不但代表他們本人，還代表數以千計其他曾經被剝削的奴工。

雀巢和嘉吉都說，他們早就採取行動，對抗兒童淪為奴工的不合理現象，自己並不曾犯錯。

被告律師引用的是美國1789年就制定的法條，根據該法，外國公民可到美國法院控告美國人蹂躪人權。最高法院庭審本案的目的，是裁決是否准許外國公民控告美國企業。

卡瓦納法官說，這條法律是「國際人權保護」的引擎、動力，憑什麼美國要聽被告的，把該法條「丟棄」？

最高法院預計明年6月底前會做出裁決。