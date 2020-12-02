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選後民調 白登升至55% 川普降為42%

編譯林梅婕／綜合1日電
蓋洛普選後的最新調查顯示，民主黨總統當選人白登(右)支持度持續上升到55%，而川普總統(左)的支持度則比選前下跌三個百分點。(美聯社)
蓋洛普選後的最新調查顯示，民主黨總統當選人白登(右)支持度持續上升到55%，而川普總統(左)的支持度則比選前下跌三個百分點。(美聯社)

根據民調機構蓋洛普(Gallup)在總統大選後的最新調查顯示，民主黨總統當選人白登(Joe Biden)支持度持續上升到55%，是他投入總統選戰以來的最高紀錄；而川普總統的支持度則降至42%，比選前還下跌三個百分點。

白登在去年2月間支持度曾比現在還稍微高，兩個月後他便宣布參選總統；而川普支持度最高時則在今年2月和春季期間，支持度一度達49%。

該民調指出，白登支持度增加的原因主要來自共和黨人及獨立選民；共和黨人對白登的好感從6%上升至12%，獨立選民的支持度則是從48%上升至55%，至於民主黨人對白登支持度普遍維持穩定。

相對來說，川普支持度下滑的主因亦來自共和黨人，他的黨內支持度一共流失六個百分點，跌至89%；隨著白登夾著勝選優勢，他的民調在選後也持續攀升。

蓋洛普機構指出，根據川普2016年後的支持度顯示，他成為該機構歷年來最不受歡迎的總統候選人，而以往民眾對敗選的候選人好感度更是參差不齊。

舉例來說，共和黨在2012年的總統候選人、現任聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)與2008年的已故聯邦參議員馬侃(John McCain)，在輸給民主黨籍前總統歐巴馬(Barack Obama)後，支持度分別上升4和14個百分點；但民主黨籍前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)敗選後，支持度卻沒有明顯的變化。

儘管川普拒絕承認白登當選，他的法律團隊在各州的訴訟幾乎完敗，關鍵搖擺州也逐漸確認大選結果，但川普仍在沒有證據的情況下，堅稱選舉充滿舞弊。

該民調於11月5日至19日進行，共採訪來自全國各州的1018位成年人，抽樣誤差值為正負四個百分點。

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