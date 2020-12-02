被困？反鎖？謝家華火災致死疑點多

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店用大螢幕紀念他。(美聯社)

46歲的熱門網路鞋店Zappos華裔創辦人、退休執行長謝家華 (Tony Hsieh)11月18日在康乃狄克州一場火災中重傷，九天後宣告不治，康州法醫中心30日判定是因吸入性嗆傷致死的「意外事故」；但火災發生時謝家華究竟是「被困」還是「反鎖」屋內，仍存在疑竇，警方也在繼續調查中。

警方和消防廣播錄音顯示，消防員18日凌晨3時34分趕往康州新倫敦 一處失火的三層樓濱海房屋時，其他所有人都在屋外，只有謝家華一人在屋內未能脫逃。兩名現場救難人員錄音檔談到謝家華情況時，有人使用「被困」、有人使用「反鎖」字眼。

一名救難人員在消防廣播錄音Broadcastify存檔中說：「該男子被反鎖在裡面。他沒有應門。其他所有人都在屋外，他們設法要他開門出來。」新倫敦警局30日對外發布謝家華被人發現的詳情時表示，他們接獲報案指「有建築物起火，有人被困其內。」

警方指出，「救難人員抵達現場後，看到建物後方冒出黑煙；在場者告訴急救人員，謝家華被鎖在屋子的儲藏區裡，那裡就是住宅後方冒出煙霧的地方，他們無法將他帶出。」

警方後來打破儲藏室的門，拉出謝家華。他先被送到勞倫斯紀念醫院，然後被轉到布里奇波特醫院燒傷中心，最後在那裡過世。新倫敦消防辦公室和新倫敦警局調查部門仍在調查此案。

華爾街日報提到「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review-Journal)報導，位在佩科特大道(Pequot Avenue)這處價值130萬元的海濱房屋，屋主是Zappos員工瑞秋·布朗(Rachael Brown)，也是謝家華親密友人之一。福斯新聞當地附屬台FOX61援引消息人士的話報導，這棟房子是謝家華在8月為布朗買下。謝家華的助理之一赫伯特(Anthony Hebert)則說，他的老闆當時是和親戚及「靈魂伴侶」一起。

「每日郵報」(The Daily Mail)報導，當時謝家華是和他一個兄弟同住屋裡，不清楚布朗是否也在那裡。

每日郵報另外提到，謝家華的同事擔心，謝家華吸食「笑氣(whip-it)」一氧化二氮、燃燒蠟燭和飲用Gray Goose伏特加酒成癮的問題，也可能是導致他死亡的原因。有人說，謝家華很可能在屋裡喝醉了。

謝家華於1999年與另兩名合夥人創立Zappos，後成為美國最大網路鞋商，2009年被亞馬遜 以12億元收購，謝家華今年8月才剛卸任執行長，身家8億4000萬元。他過世後，眾多名人紛致哀；全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯28日稱謝家華「英年早逝；他的好奇、視野和為服務顧客鍥而不捨的專注，為世人留下難以磨滅的印記」。