楊安澤有意選紐約市長 網路民調先測水溫

楊安澤有意競選紐約市長，而他也出現在一分「白思豪接班人」的網路民調中，有意先試水溫再進行下一步決策。(Getty Images)

華裔創業家楊安澤 (Andrew Yang)有意競選紐約市長，接班任期已滿的現任市長白思豪(Bill de Blasio)；而他也出現在一份「白思豪接班人」的網路民調 中，有意先試水溫再進行下一步決策。

楊安澤曾在今年民主黨 總統初選喊出「基本收入」的前衛政見。該份民調針對曼哈頓居民，列出民主黨11位白思豪潛在接班人，更透過臉書廣告推送。

雖然民調問題圍繞楊安澤，但並未表明此份民調由他的團隊所操作。其他問題更要求接受民調者評斷一位不具名的候選人，但相關敘述條件與楊安澤條件相符。

民調聚焦在以獨立參選人身分投入選舉的可行性，詢問若支持民主黨候選人在6月初選中落敗，是否支持他以獨立或第三政黨候選人身分繼續投入市長選戰。若此路可行，楊安澤將可省去冗長的初選過程，將更多心力放在為11月的大選募款。

而將民調資訊提供政治媒體「POLITICO」的人士要求不具名，但他表示，他知悉該份民調在探詢楊安澤參戰民主黨初選和以獨立候選人身分參選的兩種可能性；據傳楊安澤和團隊認真考慮獨立參選。

民調為楊安澤試水溫的另一條線索，為問題針對他的特定政見，如每個月1000元的基本收入。此外在民調中更以「政治素人」、「企業家」、「非營利組織領導人」，並在2012年自歐巴馬手中獲頒「變革領袖獎」形容一位不具名候選人，條件與楊安澤完全相符。

不過對此楊安澤本人和前競選經理，皆尚未對此做出回應。

紐約市民主黨註冊選民遠遠多過共和黨和無政黨偏好選民，市長也幾乎是民主黨的天下。彭博(Mike Bloomberg)和朱利安尼(Rudy Giuliani)曾以共和黨候選人身分勝出，不過當時富豪彭博砸下超大筆經費力壓對手。