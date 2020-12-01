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業績上看127億 網購星期一有望超過「黑色星期五」

編譯周芳苑╱綜合30日電
全美零售商預估，今年感恩節後的「網購星期一」銷售可望達127億元，超過「黑色星期五」。(Getty Images)
全美零售商預估，今年感恩節後的「網購星期一」銷售可望達127億元，超過「黑色星期五」。(Getty Images)

全美零售商為年末假期促銷季最後衝刺，預估，受到新冠疫情影響，今年感恩節後的「網購星期一」(Cyber Monday)銷售可望達127億元，超過「黑色星期五」(Black Friday)。

打從線上零售龍頭亞馬遜(Amazon.com)10月舉辦會員購物日(Prime Day)以來，零售業陸續展開節日促銷，迄今將近二個月，想藉此彌補新冠疫情下的損失。

即使疫情讓零售業面臨挑戰，專為數位銷售人員與企業設計的統計工具Adobe Analytics最新數據顯示，今年感恩節週末促銷仍會打造出歷來最佳線上銷售成績，消費者支出預計介於108億元至127億元。

網購星期一銷售可期，但由於亞馬遜和沃爾瑪(Walmart)在內的主要零售業者一整年都在線上祭出折扣，網購星期一專案促銷的受歡迎程度遞減，新冠疫情也影響購物模式。

賓州一位銷售工程師說，感恩節前好幾星期便陸續收到「黑色星期五」提前開打的促銷電郵，他已在網站為母親購買遠足靴、襪子等，收到「網購星期一」更多優惠的通知時，並無誘因讓他覺得該去購物。

根據Adobe，黑色星期五促銷吸引約90億元線上購物，刷新紀錄；購物者相對減少造訪店面。

今年網購星期一這天，不僅亞馬遜針對自有產品如串流媒體播放器FireTV、智慧助理Echo大打扣，並促銷其他電子產品如PlayStation和Roombas，實體店如Lululemon Athletica和百思買(Best Buy)等也全力促銷。

印第安納州49歲的廚師漢恩(Bill Hon)在亞馬遜會員日開始假日購物；他在網路上四處比價，覺得亞馬遜幾乎勝過所有對手。

蘋果公司(Apple)在網站舉辦四天促銷，週一結束，購買某些產品可獲最高150元禮卡。

亞馬遜 疫情 黑色星期五

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