「誰想成為百萬富翁」首獎出爐 得獎人這舉動好暖心

圖為張碩浩持巨型支票與節目主持人吉米金莫合照。(取材自推特)

紐約 知名餐館品牌「福桃帝國」(Momofuku)創始人張碩浩(David Chang)11月29日贏得「誰想成為百萬富翁」(Who Wants To Be A Millionaire?),他事後受訪表示難以相信自己贏得百萬首獎且參賽動機除了好友主持人之外,全為公益;張碩浩的獎金將捐給協助食品及飲料產業人士的「南方煙燻基金會」(Southern Smoke Foundation)。

米其林二顆星的韓裔美籍名廚張碩浩並非首位贏得百萬首獎的參賽者,卻是第一位締造如此歷史性里程碑的名人;受新冠肺炎疫情 影響,本季特別節目邀請名人挑戰,獎金則捐給公益團體。

張碩浩的百萬富翁挑戰始於11月15日首播的系列節目,他曾表示若獲獎將捐助「南方煙燻基金會」,該基金會專門「為食品和飲料產業人士提供經濟上的紓困救濟」;受疫情影響,張碩浩也收掉旗下幾間餐廳。

張碩浩在友人米娜‧奇米斯(Mina Kimes)的幫助下,準確回答獎品100萬元的最後一題,也感謝當時坐在他身後給予精神支持的楊艾倫(Alan Yang)。

今日美國 (USA Today)通訊專訪張碩浩,被問到成為首位獲得百萬首獎的名人感受時,張碩浩說「簡直難以置信,還沒消化(這項喜訊)」,「還在驚嚇中」。

被問上節目的勇氣時,張碩浩說,他確實這樣曾思忖,畢竟節目錄影且又受疫情影響;第一,他希望確保各項活動都安全,第二是他看著前幾集節目長大,但名人版堪稱前所未聞。

張碩浩接著說,名人版的「誰想成為百萬富翁」由「美國廣播公司」(ABC)明星吉米金莫(Jimmy Kimmel)主持,而他與吉米私交甚篤,意義非凡,且若非為了公益可能不會參賽。

張碩浩自述初上台時非常緊張,憶述他在家中與妻子觀賞節目時的場景,經常會出現不知如何答題,或原本就知道答應該是那樣的情況;不過,當他自己坐上節目的答題位置,所有的理智和冷靜都被拋到窗外去。

張碩浩不僅在紐約創辦「福桃帝國」,還以Netflix影集「美食不美」(Ugly Delicious)和「早餐、午餐和晚餐」(Breakfast, Lunch & Dinner)等串流作品揚名國際;除了影視作品外,他還著有回憶錄「吃桃子:回憶錄」(Eat a Peach : A Memoir)。