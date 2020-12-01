只要一滴血 阿茲海默症無所遁形

聖路易C2N檢測公司開始出售協助診斷阿茲海默症的首個血液檢測法。圖為該公司科學家分析血液樣本。(美聯社)

聖路易C2N檢測 公司30日宣布研發的阿茲海默症 血液檢測法，讓負擔不起腦部掃描費用的人，可便宜獲知是否罹患阿茲海默症。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)尚未核可此「商品」；雖然驗血測失智 症的檢測法，目前只能以商業實驗室的一般營業規則推廣，但專家均同意，這麼簡單的方法，早就該被發明出來了。

毫無症狀的人不適用本測法，60歲以上，思考出問題，須檢查是否有阿茲海默症的人，才用得上，但要價1250元，財力不堪者有折扣，須由醫生開單檢測，10天內即可獲知結果。全美已經通行，僅少數幾州例外，也已獲准在歐洲銷售。

本檢測法可驗出兩型澱粉樣分子蛋白，也可驗出基因較具失智風險的人，腦中的其他蛋白質成分。這些因素加上年紀等方程式計算，就可算出一個人腦中乙型澱粉樣蛋白含量，與罹患阿茲海默症的可能性高低。貝特曼說，如果是「低可能性」，那就要另尋失智的理由--缺乏某種維他命，目前服藥的問題等等。

加州聖荷西市63歲的退休護士塔蜜‧麥達(Tammy Maida)說， 如果10年前就有驗血檢測法，就不用費那麼多功夫，跑醫院診斷憂鬱症、焦慮症、停經期效應，去年還花5000元頭部掃描，才終於診斷出罹患阿茲海默症。

全美阿茲海默患者有500多萬人，全世界更不計其數。它是失智症最常見的症狀，確診有兩大要件：失憶，加上腦部缺乏名為「乙型澱粉樣」(beta-amyloid)的蛋白質--神經細胞脂肪膜內的大分子蛋白質。

但要準確測量這蛋白質含量，須用昂貴的腦部正電子掃描，一般健保項目不含，付不起費用的人，只好猜疑到底是老化，還是別的原因造成自己「好像失智」現象。