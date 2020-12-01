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白宮「美麗美國」聖誕裝飾 向前線抗疫人員致敬

編譯周芳苑／綜合30日電
第一夫人梅蘭妮亞介紹白宮聖誕裝飾期間，陸戰隊軍樂團在門廳演奏。(美聯社)
第一夫人梅蘭妮亞介紹白宮聖誕裝飾期間，陸戰隊軍樂團在門廳演奏。(美聯社)

今年將是川普總統在白宮的最後一個聖誕節，而第一夫人梅蘭妮亞在白宮聖誕節的裝飾上，也刻意彰顯新冠肺炎疫情下抗疫的第一線工作者。

梅蘭妮亞表示，「美麗的美國」是今年裝飾主題，源自於美國人對傳統、價值觀和歷史的共同感激。

在白宮的紅廳(Red Room)，聖誕樹飾品及廳內其他裝飾品都彰顯新冠疫情第一線工作人員，包括急救人員、一線工人和雜貨店員工等；這場疫情導致全美超過26萬 7800人死亡、超過1352萬人感染。

國宴廳(State Dining Room)展示薑餅白宮，由超過400磅麵糰製成，首次將最近裝修的玫瑰園涵蓋在內。

藍廳(Blue Room)裡的官方聖誕樹飾品由學生設計，國家公園管理局(National Park Service)要求他們描繪出各州最美的特點；這棵樹來自西維吉尼亞州，超過18呎高。

在綠廳(Green Room)，窗戶懸掛立體藝術品，有大型裝配架和起重機，彰顯美國野生動植物； 東翼步道旁古典盒子盛放各地樹葉。

東廳(East Room)裝飾以飛機、火車和汽車為主題，彰顯技術創新有成；交叉廳內樹下的禮物貼著標籤，有和平、愛、信仰和歡樂等字。

圖書館側重史上傑出女性。今年適逢賦予婦女投票權的19條修正案實施100周年。

全美125位志願者在感恩節過後，用62棵樹、106個花圈、1200多呎花環、3200多串燈和1萬7000個蝴蝶結裝飾白宮132個房間。

第一夫人梅蘭妮亞介紹白宮聖誕裝飾。(白宮第一夫人辦公室)
第一夫人梅蘭妮亞介紹白宮聖誕裝飾。(白宮第一夫人辦公室)
第一夫人梅蘭妮亞介紹今年白宮聖誕裝飾以「美麗的美國」為主題，向新冠疫情第一線工作...
第一夫人梅蘭妮亞介紹今年白宮聖誕裝飾以「美麗的美國」為主題，向新冠疫情第一線工作者致敬。圖為廊廳和藍廳的擺設。(美聯社)
圖為白宮東廳的聖誕擺設。(美聯社)
圖為白宮東廳的聖誕擺設。(美聯社)

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