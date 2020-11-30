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白登教改政策 共和黨恐扯後腿

編譯潘勛／綜合29日電
總統當選人白登計畫大幅改革教育政策，現任教育部長蓓西‧狄弗斯(如圖)的政策遭民主黨人批評。(美聯社)
總統當選人白登計畫大幅改革教育政策，現任教育部長蓓西‧狄弗斯(如圖)的政策遭民主黨人批評。(美聯社)

總統當選人白登矢言要大幅改革川普政府的教育政策，包括在課綱中恢復遭川普取消的民權科目、擴大公立學校資源、加強監督特許學校；但民主黨在聯邦眾院的席位優勢已縮小，假如共和黨繼續控制參院，白登的教育施政構想，恐將面臨重大挑戰。

「華爾街日報」(WSJ)29日報導，白登政府的教育施政中，恢復民權科目做起來較為簡單。歐巴馬時代的教育部長唐侃(Arne Duncan)指責現任教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)實施的教育政策，根本選擇與權貴站在同一邊，忽視弱勢和遭邊緣化的家庭。另外，狄弗斯任內推動學生選學校的政策，也將遭到廢止。

而教育開支方面，白登打算推行社區大學兩年免學費、家庭年收入低於12萬5000元讀公立大學免學費等政策；他還支持把提供給中、低收入家庭的聯邦助學金(Pell grant)加倍，最高達一年1萬3000元。

白登在競選期間表示，他打算推動政策，免除申請聯邦學生貸款的每名美國人債務1萬元，以協助他們度過新冠肺炎疫情。白登還保證增加數十億元經費給公立學校，另普遍資助學前(prekindergarten)教育。

但是要花錢，就得獲得國會批准，而共和黨若在喬治亞州的兩席聯邦參議員決選都獲勝，勢將保持參院多數優勢，白登的構想很可能會遭逢挑戰。某些民主黨進步派人士如麻州籍參議員華倫就呼籲，白登可用行政命令來免除學貸，只是這樣做能否經得起官司考驗，猶未可知。

就公家出資但管理者大多是民間人士的特許學校方面，白登早呼籲要有更嚴厲的限制；由營利公司興辦的特許學校目前占這類教育機構的12%，白登打算取消聯邦給它們的補助。教師工會呼籲，應該提升對特許學校的究責 。

「教育改革中心」(Center for Education Reform)執行長吉妮‧艾倫(Jeanne Allen) 表示，白登的教育部如全由教師工會把持，那麼各州及學生父母推動選項，讓子女取得教育選項、追求卓越，勢必碰到寒蟬效應。

教育部 白登 參院

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