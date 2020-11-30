我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

聯邦法院禁足驅逐沒大人陪同無證童 司法部上訴

編譯林梅婕／綜合29日電
圖為德州迪利一處拘留中心等候庇護的移民。(美聯社)
圖為德州迪利一處拘留中心等候庇護的移民。(美聯社)

聯邦區域法院法官蘇利文(Emmet Sullivan)日前裁定，不得將非法入境且沒有大人陪同的兒童遣返，川普政府已提出上訴。

司法部上周已向華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院提交上訴通知書，指要求蘇利文暫停執行先前的判決。

自3月疫情爆發以來，邊境巡邏當局以防止病毒傳播為由，驅逐20萬名成年及未成年的非法入境人士，儘管當時疫情早在邊境大規模蔓延。

蘇利文裁決的對象僅針對非法入境、沒有大人或家長陪同的未成年人，而在此之前，至少有8000名兒童在未能與律師接洽、或是得到庇護之前就被驅逐；大多人於數小時或數天內就被迫離境，目前川普政府仍將數百名兒童拘留在美墨邊境的飯店中。

民主黨總統當選人白登曾表示，他將於1月上任後推翻川普總統的移民政策，但未明確說明是否會停止驅逐非法入境的移民。

司法院的上訴文件中，以位於邊境的亞利桑納州及德州疫情險峻為由，警告蘇利文的判決將造成當地醫療系統負荷超載，並迫使政府必須將具有感染風險的未成年孩童轉移至機場，「很可能為大眾帶來不可逆的影響」。

聯邦疾病防治中心(CDC)曾拒絕發出允許驅逐移民的緊急聲明，但爾後副總統潘斯仍下令執行。

移民維權運動人士不斷呼籲政府應該保護兒童，且指控川普政府利用疫情作為阻擋非法移民跨境的擋箭牌；美國公民自由聯盟(ACLU)律師葛勒特(Lee Gelernt)說：「我們沒有理由讓如此殘忍、前所未見的政策生效，這些年幼的孩童將被遣返，再度面臨居住安全的困境。」

非法移民 美墨邊境 非法入境

上一則

猶他州紅岩沙漠神秘金屬柱 突然消失

下一則

只因購物說西語 蒙大拿州2女遭CBP拘禁 如今和解

延伸閱讀

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票
川普大選後首度接受媒體專訪 再控舞弊續提訴訟

川普大選後首度接受媒體專訪 再控舞弊續提訴訟
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事
石爾／川普特赦完親信 將特赦自己？

石爾／川普特赦完親信 將特赦自己？

熱門新聞

知名鞋類購物網站Zappos創辦人謝家華27日去世，享年46歲。（美聯社）

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

2020-11-28 09:43
美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，萬萬沒有想到少女竟謊報年齡，實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭停職，更被以三級性侵罪起訴。路透

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

2020-11-26 08:55
川普總統。美聯社

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

2020-11-27 12:48
美國總統川普。(美聯社)

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

2020-11-23 12:09
感恩節前夕，美國雷根國家機場25日有不少民眾搭機返鄉與家人團聚。中央社

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

2020-11-26 14:07
遵循白宮感恩節傳統，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞24日在白宮玫瑰花園，在感恩節前夕特赦來自愛阿華州的火雞「玉米」。(美聯社)

今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖

2020-11-24 21:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事