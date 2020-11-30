聯邦法院禁足驅逐沒大人陪同無證童 司法部上訴

圖為德州迪利一處拘留中心等候庇護的移民。(美聯社)

聯邦區域法院法官蘇利文(Emmet Sullivan)日前裁定，不得將非法入境 且沒有大人陪同的兒童遣返，川普政府已提出上訴。

司法部上周已向華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院提交上訴通知書，指要求蘇利文暫停執行先前的判決。

自3月疫情爆發以來，邊境巡邏當局以防止病毒傳播為由，驅逐20萬名成年及未成年的非法入境人士，儘管當時疫情早在邊境大規模蔓延。

蘇利文裁決的對象僅針對非法入境、沒有大人或家長陪同的未成年人，而在此之前，至少有8000名兒童在未能與律師接洽、或是得到庇護之前就被驅逐；大多人於數小時或數天內就被迫離境，目前川普政府仍將數百名兒童拘留在美墨邊境 的飯店中。

民主黨總統當選人白登曾表示，他將於1月上任後推翻川普總統的移民政策，但未明確說明是否會停止驅逐非法入境的移民。

司法院的上訴文件中，以位於邊境的亞利桑納州及德州疫情險峻為由，警告蘇利文的判決將造成當地醫療系統負荷超載，並迫使政府必須將具有感染風險的未成年孩童轉移至機場，「很可能為大眾帶來不可逆的影響」。

聯邦疾病防治中心(CDC)曾拒絕發出允許驅逐移民的緊急聲明，但爾後副總統潘斯仍下令執行。

移民維權運動人士不斷呼籲政府應該保護兒童，且指控川普政府利用疫情作為阻擋非法移民 跨境的擋箭牌；美國公民自由聯盟(ACLU)律師葛勒特(Lee Gelernt)說：「我們沒有理由讓如此殘忍、前所未見的政策生效，這些年幼的孩童將被遣返，再度面臨居住安全的困境。」