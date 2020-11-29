人口普查排除無證客 最高院30日聆訊

最高法院30日將聆審無證移民是否應被計算在人口普查數據裡，不論裁定為何，都將衍生一連串的問題。圖為普查局長狄林漢9月呼籲居民回應普查資料。(美聯社)

川普 總統要求將無證移民排除在人口普查 之外，最高法院已定在30日透過視訊聆審；高院裁決影響深遠，將涉及各州的國會眾院 席次分配，從而影響政治權力版圖及聯邦數以十億元計的經費補助；此外，也將檢視川普任命三位大法官的後續影響。

川普旨在希望最高法院接受他的想法，特別是他趕在總統選舉前，提命並獲參院通過保守派的艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)遞補為大法官，加上他已任命的兩名大法官在內，都是希望作出有利他的裁決。

儘管目前仍裁決結果未明，但一般認為，即使大法官接受川普的要求，將無證移民排除在人口普查之外，其他因人口普查而來的問題會接踵而至。

例如白登上任後，會否推翻這個決定？又或人口普查局能否趕在年底前，提交相關數據？新冠疫情是否影響普查數據的正確？民主控制的眾院會否拒絕承認共和黨政府的結果？參院會否通過延長立法？

威斯康辛州密爾瓦基大學歷史學教授瑪安德森(Margo Anderson)指出，裁決後引伸而來的問題實在太多。

就目前情況而言，加州、馬里蘭州及紐約州的聯邦法院均裁定，川普將無證移民排除在普查之外，違反了聯邦法律甚至憲法；但川普政府認為，憲法及聯邦法律均允許總統將「非法外國人」排除在分配統計之外。

以加州為例，該州有200萬無證移民，若排除在外，加州將失去二至三個眾院席位。

若最高法院裁定川普的要求成立，為了執行裁決，必須在川普任內處理有關普查數據，這就是說按照程序，人口普查局一定要在12月31日最後限期前將數據交給總統，總統在1月10日前轉交給國會。

一旦數據出現問題導致延誤，人口普查局就會把這些數字交給1月20日上任總統的白登，到時白登將不得不審視這個做法所造成的損害，勢必重新考慮是否將之推翻。

洛杉磯大學萊約拉法律學院教授萊維特(Justin Levitt)認為，即使一切都按時完成，民主黨控制下的眾院也極可能拒絕處理有關數據。