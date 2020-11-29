黑色星期五 網購飆90億 實體店客流量驟降52%

消費者擔心疫情，在家上網購物，致使今年黑色星期五網購銷售額激增近22％，創下新紀錄，實體店客流量則比與去年少了52%。圖為芝加哥「華麗一哩」購物區一家服飾店28日在櫥窗上掛著六折促銷牌。(美聯社)

市場調查數據顯示，今年「黑色星期五 」網購開銷激增近22％，創下新紀錄；原因是疫情 大流行促使更多人上網購物，避免到實體商店和購物中心人擠人；實體店家客流量與去年相比，則足足少了52%。

「奧多比分析」(Adobe Analytics)市調機構分析全美前百大網路零售商的80家網站交易情況，發現消費者在感恩節後第二天上網花費90億元，比去年同期增長21.6％。

Adobe表示，2020年「黑五 」已成為美國史上第二大網購日，僅次於去年的「網購星期一」(Cyber Monday)。預計今年的「網購星期一」仍將會是史上規模最大的網購日，開銷可望達到108億元至127億元之間，較去年同期增長15％至35％。

Adobe Digital Insights主管宣納(Taylor Schreiner)指出，「往年黑五消費者主要是買新遊戲機、電話、智能設備和電視。但今年的黑五很不尋常，雜貨、衣服和酒類等以前在實體商店買的產品，消費者也改在網上採買。」

零售客流分析公司「先訊美資解決方案」 (Sensormatic Solutions) 初步數據發現，實體商店的「黑五」客流量與去年相比，下降52.1％。該公司稍早曾預測，今年佳節六個關鍵週的零售店客流量，將比去年同期下降22％至25％。

Sensormatic Solutions全球零售諮詢資詢總監菲爾德(Brian Field)表示，「我們知道黑色星期五客流量會下跌，只是不知會跌多少。消費者擔心社交安全距離和疫情，將採購時間打散到整個假期裡。」

許多零售業者早在10月份就開始推出佳節促銷活動，設法與電子商務巨頭亞馬遜10月13日的「Prime Day」會員購物日並駕齊驅，網路商店推出更多特價大優惠，因此消費者沒有太多理由在黑五前往商店冒險排隊購物；以往人山人海的現場銷售活動，今年很少見到有人排隊，停車場也很空。

Adobe發現，消費者在「黑五」期間每分鐘網購量為630萬元，平均每人花費27.50元。智能手機支出同比增長25.3％，達36億元，佔電子商務總支出40％。