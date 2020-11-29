疫期業績吃香 亞馬遜瘋狂徵人 員工總數逼近達拉斯人口數

電子商務巨擘亞馬遜公司今年1到10月平均每天增聘1400人，來因應業務擴張，使得該公司員工數接近德州達拉斯市總人口。圖為求職者排隊申請亞馬遜的工作。(Getty Images)

新冠疫情 期間，更多人轉向線上購物，亞馬遜 今年大規模招兵買馬，平均每天新增1400名員工，鞏固其業界地位。

亞馬遜西雅圖總部、鄉村和郊區倉庫都大幅增聘人力，印度和義大利分部也聘僱許多新人；亞馬遜從今年1月至10月增加42萬7300名員工，使其全球職員人數增加超過120萬人，比去年增加50%以上；如今其員工人數逼近達拉斯(Dallas)的總人口數。

從7月起，約35萬名員工加入亞馬遜，相當於每天2800人；多數人擔任倉儲員工，但亞馬遜也增聘軟體工程師和硬體專業人員，以推動企業的雲端計算，以及在疫情間需求大增的串流娛樂與服務。

亞馬遜招聘規模可能比表面上更大，因為該數據不涵蓋補足員工流失的人數，以及節日購物季聘請的10萬名臨時工；另外內部文件指出，約50萬名貨物司機也不計入，因為這群約聘工不直接歸屬於亞馬遜員工。

根據「全國零售聯盟」(National Retail Federation)，最大電商亞馬遜節日季銷售可望比去年成長多達三成。

亞馬遜員工迅速成長，在美國 企業史上無與倫比；亞馬遜遠超越最大私企沃爾瑪在20年前在一年內增聘23萬名員工。經濟學家和企業歷史學家表示，整個業界最足以堪比的招聘情況是戰時，例如二次大戰前幾年建造船艦或士兵歸國後重建家園。

「亞馬遜瘋狂徵人」加大勞工歷史學家萊欽斯坦(Nelson Lichtenstein)表示，「過去沒有美國企業在那麼短時間內雇用那麼多員工。」

不過亞馬遜持續擴張，議員、華府與歐洲監管人員也敲起警鐘；歐盟監管人員11月對亞馬遜提出反托拉斯法訴訟，指控亞馬遜利用其企業規模和取得數據，對市場上其他比較小規模的企業造成不公平傷害。

然而，政府有些策略有助亞馬遜近期成長，例如3月疫情紓困方案推出後，地方傳統零售商店歇業避疫，消費需求則湧入亞馬遜。

亞馬遜要在疫情期間大量招聘也是一大挑戰，亞馬遜推出一系列安全防疫措施，升級增聘機器，並且改善期培訓、福利和薪水；亞馬遜透過廣告和人力機構招人，並在26日表示全職員工將獲得300元獎金，兼職人員則獲150元。