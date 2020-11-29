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川普涉性侵誹謗案 司法部「插手」代上訴

編譯郭宣含／綜合28日電 
司法部有意介入專欄作家珍．卡若爾(見圖)告川普總統誹謗的官司，避免讓川普成為被告；如果法官允許讓美國政府代替川普應訴，該訴訟案的所有費用將轉嫁到納稅人身上。(美聯社)
司法部有意介入專欄作家珍．卡若爾(見圖)告川普總統誹謗的官司，避免讓川普成為被告；如果法官允許讓美國政府代替川普應訴，該訴訟案的所有費用將轉嫁到納稅人身上。(美聯社)

司法部日前提出上訴通知，試圖干涉紐約專欄作家珍．卡若爾(E. Jean Carroll)對川普總統提出的誹謗訴訟，避免讓川普成為被告；如果法官允許讓美國政府代替川普應訴，屆時該案任何費用將由納稅人買單。

美聯社報導，卡若爾2019年出書指控川普1990年代在百貨公司更衣間對她性侵，川普否認並反指她說謊，卡洛爾去年11月對川普提起誹謗訴訟。

紐約聯邦法官10月拒絕由司法部代替川普擔任被告，他在紙本裁決書中指出，川普6月19日有關卡若爾的發言不算是總統的官方行為，而是屬於總統受雇範圍之外之事務。

司法部上周向地區法院法官卡普蘭(Lewis A. Kaplan)提出，該部擬要求曼哈頓聯邦第二巡迴上訴法院(2nd U.S. Circuit Court of Appeals)評估卡普蘭的裁決。

卡若爾的律師羅伯塔．卡普蘭(Roberta Kaplan)在聲明中表示，司法部的上訴並不讓人意外，因為從此案一開始，川普首要目標就是避免真相曝光並盡量拖延。

羅伯塔表示，目前要再觀察，新司法部長是否同意川普誹謗卡若爾的行為屬於總統受雇範圍；不過她也說，卡若爾的多名律師有信心，第二巡迴上訴法院會支持卡普蘭「完整又合理的意見書」。

司法部律師表示，川普2019年6月必須回應卡若爾在書中對他的指控，因為該言論關乎川普適任與否。

卡羅爾表示，1990年中期她與川普偶然相遇、聊天，然後一起去百貨公司；之後川普在更衣間性侵她。

川普去年6月表示，卡羅爾為了賣書「完全在撒謊」，他從未見過對方，不過從一張1987年的照片可見，兩人與當時各自的伴侶在一場社交活動中合照；川普稱照片只是湊巧大家「站成一行」。

美聯社指出，該報不會公布自稱遭性侵者的身分，除非對方像卡羅爾一樣出面公開說明。

川普 司法部 性侵

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