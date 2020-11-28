我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

問題車召回太慢 現代、起亞認罰2.1億元

記者張聲肇／綜合報導
由於有引擎問題的160萬輛車召回太慢，現代和起亞兩大韓國汽車廠27日同意，在美國支付2億1000萬元罰款。(美聯社)
由於有引擎問題的160萬輛車召回太慢，現代和起亞兩大韓國汽車廠27日同意，在美國支付2億1000萬元罰款。(美聯社)

由於160萬輛車引擎問題回廠整修太慢，現代(Hyundai)和起亞(Kia)兩大韓國汽車廠27日同意，在美國支付2億1000萬元罰款。

全國公路交通安全管理署(NHTSA)說，裁罰理由是兩公司提交給該局有關回廠整修的資訊不正確。

現代汽車同意支付1億4000萬元罰金，包括5400現款、4000萬改善汽車安全費用，以及4600萬元無法做到上述要求的「後續」罰款。

起亞汽車將付出7000萬元，包括2700萬元現款、1600萬元改進安全措施所需費用，和2700萬元無法如期改善的後續罰款。

現代的改善期限是三年，起亞兩年，得各延一年。

全國公路交通安全管理署副署長歐文斯(James Owens)說，汽車製造商必須正確認知有關安全召回汽車的責任，「並如期、坦誠地提報所有與安全有關的資訊」。

這項裁罰針對2015年和2017年裁決兩廠出產車輛，因引擎有零件耗損與失靈之虞而召修處理的情形。

現代汽車另耗資4000萬元在美國成立汽車安全測試及檢驗場，引進新的科技，強化安全資料的分析能力。

現代汽車北美分公司汽車安全長拉吐福(Brian Latouf)說，「我們馬上行動，著手提升對安全問題的回應能力」。

起亞否認各界對起亞汽車的有關說法，但同意以罰款解決問題，「避免和政府的糾紛拖延下去」。起亞也同意重新調整負責美國汽車召回的部門。

路透曾於2018年11月報導，聯邦檢察官針對這兩家車廠是否老實執行回廠修理，發動刑事調查。2019年，路透又報導，好幾個州也在調查，針對引擎起火的安全問題，現代和起亞的處理，是否涉嫌欺瞞、不公。

汽車 美國

上一則

今冬為何不冷？ 芝加哥去年此時降雪8吋 今年不到1吋

下一則

「疫」外遺棄 喬治亞州6隻狗送華府收養

延伸閱讀

問題車召回太慢 現代、起亞繳2.1億罰款

問題車召回太慢 現代、起亞繳2.1億罰款
被問是否認敗選 川普動怒：小咖記者不准這樣跟我說話

被問是否認敗選 川普動怒：小咖記者不准這樣跟我說話
路透調查：全球股市會再漲

路透調查：全球股市會再漲
英國首富與南韓現代汽車攜手 助氫燃料電池車打入主流

英國首富與南韓現代汽車攜手 助氫燃料電池車打入主流

熱門新聞

美國華盛頓州一名員警在交友軟體上，認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為，萬萬沒有想到少女竟謊報年齡，實際上只有14歲，事件曝光後該員警遭停職，更被以三級性侵罪起訴。路透

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

2020-11-26 08:55
紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

2020-11-20 21:12
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

2020-11-20 23:29
美國總統川普。(美聯社)

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

2020-11-23 12:09
川普總統。美聯社

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

2020-11-27 12:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了