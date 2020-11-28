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「黑色星期五」起源…1960年代 從費城帶起風潮

記者顏伶如／綜合報導

黑色星期五」(Black Friday)一詞在疫情嚴重的今年感恩節假期，顯得特別傳神；帶有陰鬱色彩的這一名稱從何而來？歷史學家則說，源於1960年代的費城，大批消費者及觀光客在感恩節與海軍陸軍足球賽(Army-Navy football game)之間湧入市區，費城警察以「黑色星期五」描述長時間加班以處理混亂交通、惡劣天候及群眾相關事件的痛苦心情。

費城零售業者最初並不喜歡這個稱呼，嘗試修改為「大型星期五」(Big Friday)，畢竟「黑色」讓人聯想到1929年股市大崩盤「黑色星期二」(Black Tuesday)及1987年更加慘重的股災「黑色星期一」(Black Monday)。不過，「大型星期五」市場反應冷淡，零售商只好重新促銷「黑色星期五」，把感恩節假期的銷售定義為讓商家業績由虧轉盈的時機。

流行設計學院(Fashion Institute of Technology)管理學教授卡特(Shawn Grain Carter)分析，「黑色星期五」意指這天能讓店家獲得利潤，擺脫赤字，為第四季營利表現的重要指標，因此所有人都非常關注「黑色星期五」的動態。

他說：「某些人覺得，這詞帶有輕蔑意味，不過只要能賺到錢，都是好事」。

1980年代開始，「黑色星期五」風潮從費城向美國其他零售重鎮蔓延。商家利用這個時間點推出最熱門的新產品，推出破盤價超優會折扣，讓不少民眾為了搶購不惜於破曉時分就在店門口排隊等候。

2000年代初期，零售業者逐漸把「黑色星期五」擴大為包括數天的促銷期，還因應網路購物普遍而加入了搶攻網路銷售業績的「網路星期一」(Cyber Monday)，後來則有為地方型店家推出的「小型商店星期六」(Small Business Saturday)，鼓勵消費者多多支持當地商店。

黑色星期五 費城 零售業

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