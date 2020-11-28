「小企業星期六」地方商家搶疫情損失最後機會

「小企業星期六」促進消費活動28日登場，小型企業主期盼能藉著這波銷售，彌補被疫情重創的損失。圖為紐約市布魯克林一家商店店主準備開門迎客。(美聯社)

黑色星期五之後，「小企業星期六」(Small Business Saturday)28日登場，對許多小型企業主及員工來說，今年感恩節假期的風險遠比以往任何時候都要高，因為這是他們在疫情 重創下，努力「衝一波」的最後機會；如果無法彌補財務損失，可能會有更多店家倒閉。

「小企業星期六」行銷活動十年前由美國 運通(American Express)發起，今年的意義格外重大，畢竟，疫情至今已有逾10萬家小型企業關門。貿易組織「全國獨立企業聯合會」(National Federation of Independent Business)調查顯示，五分之一的小企業主表示，如果六個月內經濟狀況沒有改善，他們將不得不倒店。

追蹤經濟情勢的哈佛大學專業機構Opportunity Insights Economic Tracker數據則顯示，截至11月16日，美國小型企業總收入與1月份水平相較，下降了32％。

專家希望「小企業星期六」購物節能讓小企業店家買氣回籠。Adobe Analytics數據顯示，51％消費者表示打算在購物節支持小型和在地零售商 ；38％說他們計畫一整季都在小型零售商那裡購物。

紐約布魯克林體育按摩診所Crow's Massage老闆克羅斯(Michael Croes)說，「這真的很重要，如果人們不來光顧，像我這樣的小企業活不下去。」因為今年沒有舉辦馬拉松比賽，過去以跑者為主要客戶的克羅斯，收入少了三分之二。

克羅斯表示，「如果大家希望喜歡那種好像認識社區裡做小生意的人的感覺，就要出去支持他們」。

新澤西州澤西市(Jersey City)專門販售純素食和無麩質食品的Partake Foods創始人兼執行長伍達德(Denise Woodard)，決定積極擴大「小企業星期六」的振興潛力；除了加倍專注網站行銷，還將支持的其他本地企業。她說：「我們的生意處於強勢地位，因此今年我們將專注於回饋和支持其他人。」

與此同時，隨著越來越多消費者於疫情期間上網購物，Adobe Analytics分析顯示，消費者傾向到大公司網站購物。預計大型零售商網路銷售額將比一年前增長55％，小型零售商網路業績增長則為8％。