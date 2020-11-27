別白跑了！沃爾瑪等大型連鎖店 首次感恩節不營業

梅西百貨11 月促銷，為歷來最優惠。圖為波士頓梅西百貨。(美聯社)

零售店「黑色星期五」的店內促銷向來在感恩節當日熱鬧登場，但新冠疫情顛覆傳統；沃爾瑪(Walmart)、目標百貨 (Target)和百思買(Best Buy)等大型連鎖零售商 店今年感恩節全面休息，前所未見。

零售店在感恩節隔天恢復營業，為「黑色星期五」促銷衝刺。各商店加強防疫 措施，避免人群齊聚。

多數零售商採滾動促銷(rolling promotion)，已將促銷分散在11月；此外，提供路邊提貨和快速交貨。來店顧客將要求戴口罩、遵守容量方針，有些商店採預約購物，控管人流。

除感恩節休息、採取基本防疫措施，知名零售商假期營運資訊如下：

沃爾瑪

星期五上午5時至晚上11時營業 。顧客排隊入店、限制人數；員工分配經消毒的購物車。

目標百貨

星期五上午7時至晚上11時營業。採用來店購物線上預約，顧客到Target.com/line查看店面外是否有排隊，可線上排隊，快排到時，店家傳送簡訊。增加自助結帳行列、應用程式零接觸結帳等。

百思買推出數千商品免費一日送貨。(美聯社)

百思買

星期五上午5時至晚上11時營業。必要時為顧客提供口罩；遵循容量準則，依全美標準，最大容量不超過40%。數千商品免費一日送貨。

梅西百貨

星期五上午5時至晚上11時59分營業；11 月促銷，歷來最優惠。

家庭站(HomeDepot)、柯爾百貨(Kohl's)、運動服飾用品店Dick's Sporting Goods感恩節均未營業，星期五營業則採行防疫措施，假期促銷也都展延多日。