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疫情推升直播銷售熱 她，40分鐘賣出1萬元服飾

編譯周芳苑／綜合26日電
在阿拉巴馬州經營三個店面的珍娜‧鮑威爾，透過網路直播銷售產品。(美聯社)
在阿拉巴馬州經營三個店面的珍娜‧鮑威爾，透過網路直播銷售產品。(美聯社)

新冠疫情拖累許多大型連鎖零售商，卻造就了直播銷售(Livestream selling)商機。

阿拉巴馬州經營三個店面的珍娜‧鮑威爾(Jenna Powell)便透過鏡頭銷售，40分鐘賣出1萬元閃亮連衣裙和紮染連帽衫。疫情剛爆發時關店，轉攻直播銷售，每周向臉書(Facebook)或商店應用程式的400位觀看者直播，她穿上自己店裡的衣服，透過鏡頭展示，吸引觀眾購物。

直播銷售在中國早已流行，如今在美掀熱潮，成為線上購物新模式。

根據零售數據公司Coresight Research，直播銷售今年可望近50億元，預計2023年達250億元。

新冠疫情從旁助陣。商店被迫關門的老板直播銷售幾乎所有商品，人們被困在家，更勤於上網搜看內容，而且，臉書、Instagram和亞馬遜(Amazon)等平台讓老板能輕鬆用手機直播。

直播銷售的視頻不穩定，和精美編製的家庭購物頻道QVC或HSN不同，但真實有親切感。鮑威爾在5500平方呎倉庫直播，她兒子有時會在鏡頭前做鬼臉。

鮑威爾創店7年來，因直播銷售而在4月創最高銷售紀錄；感恩節當晚也會直播。

提供直播軟體給鮑威爾和其他4000多家商店的CommentSold公司預計，客戶今年銷售額將達10億元，是去年三倍多，購物者以35歲以上女性為主。

阿拉巴馬州42歲的拉基夏‧威廉森(LaKesha Williamson)，每月約觀看30小時直播，每周花50元購物，成了唯一購物方式。

零售諮詢公司Consumers in Motion執行長霍奇斯(Dan Hodges)認為，直播銷售將改變線上購物，百貨公司也將跟進。

亞馬遜嘗試串流媒體直播已五年，去年提供免費程式讓該平台零售業直播，10月會員日兩天活動中，共1200個直播串流。美容品牌Chella一年前開始在亞馬遜直播，平均約3000觀看人次，很可觀。

阿拉巴馬州 疫情 亞馬遜

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