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SpaceX獵鷹9號火箭再升空 這次運送60枚衛星

記者張聲肇／綜合報導

太空探索公司(SpaceX)的獵鷹九號(Falcon 9)火箭24日晚間升空，載送60枚「星鏈計畫」(Starlink)網路衛星上太空。SpaceX目前為止共運載955枚通訊衛星升空，計畫繼續運載數千枚衛星，部署綿密的寬頻通訊網，地球任何角落都不放過。

在東部時間24日晚間9時13分，已多次往返的獵鷹九號火箭的九個引擎同時點火，從佛州卡納維爾角空軍基地40號發射台閃亮升空，火光劃過大西洋上空，附近居民和觀光客莫不嘆為觀止。

火箭的第一節創下進出大氣層七次的紀錄，升空兩分半鐘後，九個墨林1D(Merlin 1D)發動機熄火，脫離第二節。獵鷹九號的長度有30層樓高。

第二節靠單一真空級引擎繼續飛向地球軌道，第一節往回家的路下降，精準降落到等在海面上的無人駕駛船上。這是太空探索公司第67次成功回收火箭推進器，第46次海上回收，也是兩天內第二次回收。

公司創辦人也是火箭設計人馬斯克說，獵鷹九號第一段不用大修應可飛十趟，略加整修、保養，可出100次任務。

在這節可回收火箭順利降落無人駕駛船幾秒鐘過後，獵鷹九號的第二節也熄火，六分鐘後，60枚「星鏈」衛星，就被放到各自的飛行軌道上。

太空探索公司目前正在加拿大某些地區和美國北部測試「星鏈」衛星的功力，並已獲准陸續部署好幾千枚通訊衛星，掛滿六層軌道，讓地球上的客戶，不管在哪個角落或高度，都收得到寬頻高速訊號。

太空物理學家麥克杜維爾(Jonathan McDowell)是太空事務的獨立分析師。他說，目前為止，好像有54枚「星鏈」衛星被刻意移出軌道，另有六枚可能故障修復後掛回軌道，還有18枚似乎無法發揮功效，因此，最新60枚加入「營運」之前，正常運作的應有817枚。

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