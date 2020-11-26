推文捐撲滿零錢166元 體育記者3天籌逾5萬元

猶他州體育記者拉森童年時期的「海綿寶寶」造型撲滿(右)。(美聯社)

猶他州 體育記者拉森(Andy Larsen)日前從童年時期撲滿「挖」出165.84元零錢之後，他推文表示，「年節到了，誰需要誰拿去」，不到一分鐘，馬上有人跟進還加倍捐款，加碼者湧進，連副州長考克斯(Spencer Cox)也加入並轉推，稱讚拉森的點子「很酷」。

29歲的拉森說，「我本來的想法是，哪家人也許感恩節缺錢用，或哪個有三個小孩的家庭，可以給孩子買聖誕禮物。沒想到，十分鐘內，我居然收到1000元，太讓我震驚了。」他的推文近2萬7000名追隨者。

從23日由「海綿寶寶」(SpongeBob SquarePants)造型撲滿挖出零錢和推文後，截至25日，他的共享數位帳戶已進帳5萬2000多元。

熱心民眾很快就加入捐款，包括54歲的會計師瓊斯(Jeff Jones)；瓊斯捐款的理由是：「今年不用花錢感恩節聚餐，省下來的給需要的人，豈不更好？」瓊斯說，他樂得加入，還覺得「好玩透了。」

拉森跑新聞時，就聽到不少待濟助的故事；有人新冠病毒確診後，一整個月無法工作；有人水費付不出來；也有人的鄰居沒錢過感恩節。多數是本地人，有些他可從推特群中，認出名字來。

精於數字的拉森，把每筆捐款和每個需要幫助的人的姓名，都鍵入電腦檔案，如今這些捐款已擴大到需要法律顧問才能把事情辦好，但他急著要把已收到的捐款，分配給急需者。

下一步，他打算把濟助範圍擴大，譬如，幫窮困人家付汽車貸款 或幫車禍 受傷，不能讓小孩上托兒所的人。

拉森原本看夠社媒醜陋面，他說，「我以為自己已變成典型的只會抱怨的尖酸新聞人。如今，才不呢，這感覺真好。」