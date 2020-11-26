非美國公民從巴西、英國、愛爾蘭、歐洲入境禁令 傳白宮擬取消

為了提振旅遊業，川普政府考慮取消禁止非公民從巴西、英國、愛爾蘭及其他26個歐洲國家入境美國的疫情期間旅遊禁令。圖為旅客在德州達拉斯機場接受安檢。(美聯社)

路透報導，美國 官員與航空公司主管透露，白宮正考慮取消禁止非公民從巴西、英國、愛爾蘭及其他26個歐洲國家入境美國的疫情 期間旅遊禁令；川普 政府為控制新冠病毒傳播，今年3月頒布旅遊禁令，知情官員指出，非公民從中國、伊朗等地入境美國的禁令，現階段則仍維持不變。

路透報導，運輸部發言人指出，運輸部支持在安全情況下恢復往返美國的國際航班，該部已做好旅遊禁令取消的準備。發言人指出，聯邦政府與國際合作夥伴、航空業人士一直針對相關議題持續討論。

國土安全部及美國疾病防治中心(CDC)並未發表評論，白宮也未證實這項消息。

報導指出，川普政府多位官員認為目前已沒有必要再實施旅遊禁令，因為許多國家的疫情都已脫離必須實施入境控管的狀況。官員們認為，取消旅遊禁令有助於振興受到疫情重創的美國航空業。

根據航空業者統計，疫情爆發以來，全球旅遊業績暴跌七成。

知情官員透露，何時宣布取消歐洲地區入境遊客的旅遊禁令，目前仍無法確定，由於歐洲目前新冠病毒確診案例仍然居高不下，川普總統最後也可能改變心意，讓旅遊禁令持續存在。官員分析，影響白宮最後決策的其中一項變因是，歐洲國家目前不太可能相對同意開放美國觀光客前往旅遊。

川普政府在今年1月31日宣布，受到疫情影響，禁止非公民遊客從中國入境美國，來自伊朗的遊客則在2月列入禁令。

今年3月中旬被美國列為禁止非公民入境名單的歐洲國家，包括26個申根區(Schengen Area)國家。來自巴西的遊客則在5月間也列入旅遊禁令名單。

幾乎所有歐洲國家目前都禁止美國遊客入境，英國、愛爾蘭則允許美國遊客入境，但下機後必須接受兩周隔離。