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躲過「餐桌菜餚」命運 中國88隻狗將抵紐約

記者牟蘭／紐約報導
「不放棄任何一隻狗」非營利組織於疫情期間，在中國解救88隻狗，牠們將在27日運抵紐約。(取自「不放棄任何一隻狗」網頁)
「不放棄任何一隻狗」非營利組織於疫情期間，在中國解救88隻狗，牠們將在27日運抵紐約。(取自「不放棄任何一隻狗」網頁)

非營利團體「不放棄任何一隻狗」(No Dogs Left Behind)組織在疫情期間在中國解救了88隻狗，讓牠們躲過了成為餐桌上的「菜餚」的命運；牠們將於27日抵達紐約，與新主人展開新生活。

「不放棄任何一隻狗」的創辦人貝里(Jeff Beri)表示，這批被解救的狗在「長途跋涉」運抵紐約後，將送往北美善心人士家中。

「有太多傳言稱人可以從狗身上傳染新冠病毒。」貝里表示，許多人害怕家人染疫而將寵物狗遺棄或販賣，因此今年的營救行動意義非凡，解救了這些狗免於被屠殺。

該團體承諾明年初將繼續在中國拯救120到130隻面臨被屠宰命運的狗，貝里說，「領養狗的善心人士為了這些狗的自由，奮鬥並等待了將近一年」。

居住在布魯克林公園坡(Park Slope)、42歲的豪格(Tiziana Haug)表示，他迫不及待迎接家中新成員的到來，「我感覺自己可以拯救一個生命」；他說，他與女兒從今年5月就期待小狗的到來，他們已為這個新成員取名「史酷比」，整天談論牠。

貝里表示，從2017年開始，他的團隊已自中國屠宰場、養殖場與非法販運者，解救了上千隻狗。

為了解救這些狗，貝里說，他的團隊跟蹤那些運送狗到屠宰場的卡車，使用無人機監視他們，動員義工攔截，要求出示狗的健康證與檢疫文件；若對方無法出示，義工將以報警威脅這些人釋放這些狗，「罰款遠遠低於狗肉的價值，這是為何這種違法行為屢禁不止」。

營救狗的行動「非常危險」，貝里表示，一些義工曾在過程中遭當地警方羈押，但他與成員「不能眼睜睜看著這些狗死亡」，因此從未停止營救任務。

貝里說，由於今年新冠疫情爆發，中國政府認為野味市場是爆發病毒的源頭之一，也促使當地政府修改相關法律，「現在是改變並抵制這種行為的關鍵時刻」。

「不放棄任何一隻狗」非營利組織於疫情期間，在中國解救88隻狗，牠們將在27日運抵...
「不放棄任何一隻狗」非營利組織於疫情期間，在中國解救88隻狗，牠們將在27日運抵紐約。(取自「不放棄任何一隻狗」網頁)

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