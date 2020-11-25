我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

猶他州「感恩節英雄團」 送2500份火雞大餐

記者胡玉立╱綜合報導
猶他州事業有成的房地產經紀人亞當斯創辦「感恩節英雄團」組織，今年的感恩節向鹽湖谷地區一帶住家發放了2500箱免費感恩節大餐，每箱裝滿重達53磅食物。圖為該組織志工運送餐盒。(ABC4電視台截圖)
猶他州事業有成的房地產經紀人亞當斯創辦「感恩節英雄團」組織，今年的感恩節向鹽湖谷地區一帶住家發放了2500箱免費感恩節大餐，每箱裝滿重達53磅食物。圖為該組織志工運送餐盒。(ABC4電視台截圖)

猶他州49歲的房地產經紀人亞當斯(Rob Adams)是「感恩節英雄團」(Thanksgiving’s Heroes)創辦人，今年的感恩節，該組織向鹽湖谷地區一帶住家發放了2500箱免費感恩節大餐，每箱裝滿重達53磅食物，包括20磅火雞、10磅馬鈴薯、一盒奶油、一加侖牛奶、蔬菜盤、蔓越莓醬、餡料，肉汁、橄欖、南瓜派等。

亞當斯善行善念的源頭，是1982年他11歲時，全家歷經三餐不濟、無家可歸的那個聖誕節，有好心人空出自己的家，讓他們一家人免費入住兩周，還在冰箱裡塞滿了火雞、餡餅等食物。「當我打開冰箱時，我哭了，」亞當斯說：「只有嘗過飢餓的滋味，才會明白我當時的感受。我那時告訴自己，有朝一日我有了錢，我也要為別人這麼做。」

回想起那境遇悲慘的一年，亞當斯說，當時父親失去工作、母親在旅館當清潔工，賺的錢根本沒辦法租房子，全家人一周只能住一天汽車旅館，其他六天是搭帳蓬睡在卡車上；他回憶說：「我每天最豐盛的一餐是學校午餐，經常沒有晚餐可吃。」

但就在那年聖誕節前夕，教會裡有個家庭要出門度假，特別把住宅留給他們住兩周，除了冰箱裡裝滿食物，聖誕樹下還留了禮物給亞當斯一家人。亞當斯說，那兩周是他「一生中最難忘也最幸福的一段時光」。

2014年，亞當斯事業有成，決心回饋社會，開始將「感恩節的英雄」構想付諸實踐。2015年，亞當斯籌到足夠資金，將火雞和食物發給需要幫助的755個家庭。此後，受惠的家庭年年增加，今年甚至擴展到猶他州以外的坦帕、達拉斯和克利夫蘭等地。

感恩節假期前幾周，「感恩節的英雄」官網接受免費餐盒申請和提名，然後亞當斯從當地店家購買食物、招募志工，並在感恩節前的周末分發食物。今年每盒成本約80元。

上周末，亞當斯與妻子和四個女兒在約800名志工幫助下，在猶他州運送感恩節大餐。他表示，「今年因疫情之故，我們敲敲門、把所有東西留在門廊上。但我們知道，當人們打開包裝時，都在微笑。」

41歲的志工考瓦卡(Sela Kauvaka)每年都與姐姐洛姆(Emma Lomu)幫忙運送感恩節大餐，她說：「這讓我的感恩節很有意義，尤其是今年，很多人都傷㾗累累。看到他們的臉上發光，再棒也不過。」

亞當斯說：「我們做的事攸關『希望』，因為你可能在不知不覺中打動更多人。」

編輯推薦

猶他州 聖誕節 旅館

上一則

普查主管要求作假？人口普查恐失準

下一則

特斯拉市值飆 馬斯克擠下比爾蓋茲躍升全球富人榜第二

延伸閱讀

曾無家可歸 獲好心人相助 猶他暖男今送出2500份火雞餐

曾無家可歸 獲好心人相助 猶他暖男今送出2500份火雞餐
亞當斯宣布參選紐約市長 分享兒時遭警察施暴的經歷

亞當斯宣布參選紐約市長 分享兒時遭警察施暴的經歷
民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高
非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

熱門新聞

紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

2020-11-20 21:12
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

2020-11-20 23:29
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
美國總統川普。(美聯社)

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

2020-11-23 12:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情