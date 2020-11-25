富豪也外逃？Google前執行長施密特申請「黃金護照」

受到國內疫情氾濫，以及社會不安的影響，美國富人也在尋求他國護照；字母公司的前執行長施密特已申請塞浦路斯公民身分。( 取材自推特)

Google前執行長施密特(Eric Schmidt )有了超級遊艇、私人飛機和曼哈頓豪宅還不夠，他最新的資產相當不傳統：第二本護照。

塞浦路斯報紙上月批露，字母公司的前執行長施密特已申請塞浦路斯公民身分；從前，很少美國公民 會想拿「黃金護照」，中國、奈及利亞、巴基斯坦等限制人民旅行自由的國家的有錢人，才會想要第二本護照；如今，時移境遷，世界最富裕國度的公民，也想變成他國公民。

倫敦移民 顧問公司 Henley & Partners主管卜陸爾(Paddy Blewer)說，美國人申請變成「他國人」的浪潮，去年底衝破堤防，「現在仍持續且力道更強。」塞浦路斯政府發言人則不予置評。

投資 移民通常10萬美元就可搞定，好處是節稅，投資、旅行更自由，但美國是世上少數向全世界的美國人徵稅的國家，節稅不是這波移民的主要目的；聖露西亞政府負責投資移民官員阿爾弗瑞德(Nestor Alfred)說，美國人這波「外逃」熱，主要是新冠病疫的諸多限制引發的。

2020年總統選戰期間，民主黨內辯論徵收富人稅，以及種族主義示威浪潮造成社會不安，多多少少加劇了美國富豪「買保險」的想法；頂尖資本合夥人公司指出，本來每年只有五人詢問移民事宜，本月初大選後，陡增650%，創辦人卡茲(Nuri Katz)說，美國人想移民，大致符合中國、中東和俄國客戶的講法：「我不是現在就要離開美國，我只是擔心，萬一如何如何，要有個保障。」

聖克里斯多福及尼維斯1980年代初就成立投資移民部門，隨後將近10國仿效，大致都蠻賺錢的，馬爾他吸金10年，到2019年6月，已吸引了10億美元投資，加勒比海的多明尼各過去五年，也籌得3億5000萬美元的資金。

涉及到錢就不乏醜聞，塞浦路斯去年就把26名問題投資移民除籍，包括馬來西亞金融鉅子劉特佐。上個月，該國國會眾院議長席陸瑞斯(Demetris Syllouris)因涉嫌幫一名有犯罪前科的中國商人取得公民身分，黯然辭職；塞國甚至因此在11月1日廢止投資移民政策。

歐盟堅稱，公民證不容買賣，塞浦路斯和馬爾他的投資移民政策違反歐盟法律。