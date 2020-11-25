我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

富豪也外逃？Google前執行長施密特申請「黃金護照」

記者張聲肇╱綜合報導
受到國內疫情氾濫，以及社會不安的影響，美國富人也在尋求他國護照；字母公司的前執行長施密特已申請塞浦路斯公民身分。( 取材自推特)
受到國內疫情氾濫，以及社會不安的影響，美國富人也在尋求他國護照；字母公司的前執行長施密特已申請塞浦路斯公民身分。( 取材自推特)

Google前執行長施密特(Eric Schmidt )有了超級遊艇、私人飛機和曼哈頓豪宅還不夠，他最新的資產相當不傳統：第二本護照。

塞浦路斯報紙上月批露，字母公司的前執行長施密特已申請塞浦路斯公民身分；從前，很少美國公民會想拿「黃金護照」，中國、奈及利亞、巴基斯坦等限制人民旅行自由的國家的有錢人，才會想要第二本護照；如今，時移境遷，世界最富裕國度的公民，也想變成他國公民。

倫敦移民顧問公司 Henley & Partners主管卜陸爾(Paddy Blewer)說，美國人申請變成「他國人」的浪潮，去年底衝破堤防，「現在仍持續且力道更強。」塞浦路斯政府發言人則不予置評。

投資移民通常10萬美元就可搞定，好處是節稅，投資、旅行更自由，但美國是世上少數向全世界的美國人徵稅的國家，節稅不是這波移民的主要目的；聖露西亞政府負責投資移民官員阿爾弗瑞德(Nestor Alfred)說，美國人這波「外逃」熱，主要是新冠病疫的諸多限制引發的。

2020年總統選戰期間，民主黨內辯論徵收富人稅，以及種族主義示威浪潮造成社會不安，多多少少加劇了美國富豪「買保險」的想法；頂尖資本合夥人公司指出，本來每年只有五人詢問移民事宜，本月初大選後，陡增650%，創辦人卡茲(Nuri Katz)說，美國人想移民，大致符合中國、中東和俄國客戶的講法：「我不是現在就要離開美國，我只是擔心，萬一如何如何，要有個保障。」

聖克里斯多福及尼維斯1980年代初就成立投資移民部門，隨後將近10國仿效，大致都蠻賺錢的，馬爾他吸金10年，到2019年6月，已吸引了10億美元投資，加勒比海的多明尼各過去五年，也籌得3億5000萬美元的資金。

涉及到錢就不乏醜聞，塞浦路斯去年就把26名問題投資移民除籍，包括馬來西亞金融鉅子劉特佐。上個月，該國國會眾院議長席陸瑞斯(Demetris Syllouris)因涉嫌幫一名有犯罪前科的中國商人取得公民身分，黯然辭職；塞國甚至因此在11月1日廢止投資移民政策。

歐盟堅稱，公民證不容買賣，塞浦路斯和馬爾他的投資移民政策違反歐盟法律。

編輯推薦

移民 美國公民 投資

上一則

特斯拉市值飆 馬斯克擠下比爾蓋茲躍升全球富人榜第二

延伸閱讀

疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？

疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？
前NBA球星史柯拉 明年率阿根廷5征奧運後退休

前NBA球星史柯拉 明年率阿根廷5征奧運後退休
Google相簿免費空間…變小了

Google相簿免費空間…變小了
Google相簿不再免費無限備份 對你有什麼影響？

Google相簿不再免費無限備份 對你有什麼影響？

熱門新聞

紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

2020-11-20 21:12
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

2020-11-20 23:29
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
美國總統川普。(美聯社)

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

2020-11-23 12:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情