特斯拉市值飆 馬斯克擠下比爾蓋茲躍升全球富人榜第二

根據最新的彭博億萬富翁指數排行榜，電動車廠特斯拉創辦人馬斯克擠下微軟共同創辦人比爾蓋茲，躍升全球富豪榜第二名。(Getty Images)

根據最新的彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index)排行榜，電動車廠特斯拉 (Tesla)創辦人馬斯克 (Elon Musk)擠下微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)，躍升全球富豪榜第二名；不過，他和排名第一的電商巨頭亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)之間仍相差了一大節。

彭博(Bloomberg)報導，49歲的馬斯克在今年淨資產增加1003億，超越彭博富豪榜前500名的所有人；最近一次的資產增加幅度更高達72億元，累積至1279億元。

排行榜上第四名的則是法國精品巨擘路易威登集團(LVMH)執行長阿諾特(Bernard Arnault)，淨資產為1050億元；社群網站臉書(Facebook)的創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)，以1020億元的身價位居第五名。

今年1月馬斯克在彭博億萬富翁指數的排行僅名列第35，而今年他的資產成長全歸功於特斯拉的表現，該品牌市值24日突破5000億元，馬斯克的淨資產中包含特斯拉四分之三的股份，還未上市的太空探索技術公司SpaceX股份僅占一小部分，而且特斯拉的股價還是SpaceX的四倍以上。

近八年來彭博億萬富翁指數是第二次將蓋茲擠出排行榜前兩名之外，目前淨資產累積1820億元的貝佐斯，仍是世界首富。

彭博新聞指出，蓋茲現在仍坐擁1277億元的身價，但由於他近年來致力投身公益事業，加上不斷地大量捐款，導致他的淨資產逐漸下滑；蓋茲過去長期盤踞全球首富的頭銜，直到2017年才被貝佐斯取代。

蓋茲歷年來向慈善機構捐款的金額已累積超過數百億元，自2006年與妻子梅琳達·蓋茲(Melinda Gates)共同創辦基金會後，累積捐款金額為270億元；除此之外，自從今年疫情爆發後，蓋茲也大量投資疫苗的研發。

彭博新聞指出，儘管今年受到疫情衝擊，該指數排行榜上成員的資產合計共增加1兆3000億元，成長幅度為23%，顯示疫情期間財富分配不均的情況相當嚴重。