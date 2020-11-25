猶他州紅岩沙漠 神秘金屬柱矗立

猶他州政府人員在偏遠紅岩沙漠形如火星的景觀區發現一巨大完整閃亮金屬體，深崁紅岩內，這項大工程是個謎團，官方正著手探究。(美聯社)

猶他州 政府人員在偏遠紅岩沙漠形如火星的景觀區發現一巨大完整閃亮金屬體，深崁紅岩裡，這項精心計畫的大工程如謎一般，官方正著手調查。

官方是在猶他州東南部大角羊地區進行直升機調查時發現光滑巨大結構體；猶他州公共安全部(Utah Department of Public Safety)和野生動物資源部(Division of Wildlife Resources)工作人員本月18日從空中發現閃閃發光的物體，於是降落一探究竟。

工作團隊發現，巨大金屬體有三面，是不銹鋼，有兩人相疊的高度；至於是誰將該巨大物體崁入起伏紅岩？為什麼這麼做？尚無線索，隸屬公共安全廳的猶他州公路巡邏隊(Utah Highway Patrol)巡佐史崔德肯定地說，該物體不是來自另一世界。

很顯然，建造單面10到12呎(3至4公尺)的結構體並嵌入岩石需要一些計畫和工程。

巨大金屬體所在位置非常偏僻，官方擔心人們可能冒險前往探索以致迷路需要救援，因此未揭露明確地點。

這不明來歷的金屬體位於聯邦土地，未經授權擺置是違法的。

土地管理局(Bureau of Land Management)正針對金屬體存在時間、建造人，以及是否移除等細節調查評估。