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帶槍進國會 不少新科議員躍躍欲試 議會殿堂槍影幢幢

記者張聲肇╱綜合報導
科羅拉多州保守派新科女議員蘿倫‧布波特打算把平日攜帶手槍的習慣帶到華府國會大廈。(美聯社)
科羅拉多州保守派新科女議員蘿倫‧布波特打算把平日攜帶手槍的習慣帶到華府國會大廈。(美聯社)

科羅拉多州保守派新科聯邦眾議員秀蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)打算把平日攜帶手槍的習慣帶到華府國會大廈，有意如此的眾議員，還不只她一人，明年元月國會開議後，議會殿堂恐槍影幢幢。

33歲的布波特，平常就配戴著一把奧地利格洛克(Glock)手槍，她已洽詢國會警衛室，依法是否准許議員攜槍進出。她6月初選時，意外擊敗五連霸老將提普頓(Scott Tipton)，贏得共和黨提名，部分原因就是因為她敢批評提普頓，不夠堅定支持川普。川普讚許她是「永不向國會體制低頭的鬥士。」

她和一名民主黨也是新科的眾議員，最近到國會「新生訓練」時，曾當面問警衛，元月就職後，他們想帶槍上班，國會的規定如何？

新科女議員蘿倫‧布波特平常就配戴著一把奧地利名牌格洛克手槍。(美聯社)
新科女議員蘿倫‧布波特平常就配戴著一把奧地利名牌格洛克手槍。(美聯社)

警衛室女發言人伊娃‧馬列基(Eva Malecki)不願說明布波特和警衛室溝通的結果，也不願透露目前有幾位議員攜槍上下班。

警衛室書面答覆媒體詢問說，國會管理規定並無明文要求，議員攜槍進出國會須通知警衛部門，有明文規定的是，武器須妥予保管，一切責任「議員自負。」

1967年訂下的國會法規，不禁止議員在自己的辦公室保有槍械，也不禁止議員在國會園區內，攜帶子彈未上膛、包裝妥當的槍械。

根據加州民主黨國會眾議員哈夫曼(Jared Huffman)2018年書函，議員不得攜槍進入會議室和附近地區，在國會園區內，助理得替議員攜帶槍械。這是哈夫曼聽取眾院警衛長歐文(Paul Irving)說明後，寫下的摘要。

當時，哈夫曼希望所有議員都不要攜帶槍械進入國會，但反對聲浪太大，他只好作罷；今後，他也不想再試，因為「抗拒」力量仍很大。他認為1967年的法規已經落伍，且危險。

哈夫曼說，不少議員及其助理「隨時」都在攜槍進出國會，並且放在民眾可以進出的辦公室裡；有些甚至辦公桌上，就放著子彈已經上膛的AK47自動步槍，也沒人管。

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