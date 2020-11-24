川普認輸了？特勤局規畫卸任總統維安計畫

川普總統卸任後將定居佛羅里達州的海湖莊園，特勤局正在詢問人員是否願調至佛州。 (Getty Images)

隨著各州確認選舉結果，民主黨總統當選人白登的勝利更加明確，儘管川普 總統未認輸，但他的後總統生涯模樣儼然成形，特勤局探員開始規畫卸任總統維安計畫；另外，在明年1月20日卸任後，川普不再有總統豁免權保護傘，他恐因商業交易面臨牢獄之災或民事賠償。

國家廣播公司(NBC)報導，特勤局的邁阿密駐所已開始強化棕櫚灘海湖莊園(Mar-a-Largo)維安工作，這座莊園向來被川普家庭稱作「冬季白宮」。

報導指出，這被視為川普非正式向白登認輸的舉措。

川普在紐約出生且長期住在皇后區，但他去年將永久居所改到佛州 ，去年10月在佛州投票。

特勤局發言人以安全要素為由，拒絕討論維安任務細節，川普集團發言人不予回應。

NBC分析，儘管川普在人身安全上有特勤局保護，他恐因某些商業交易出現牢獄之災，但實際上面臨民事賠償的機率卻比坐牢還高。隨著司法訴訟而曝光的金融紀錄與其他隱私，更可能讓川普備感難堪。

到目前為止，川普面臨的訴訟都來自家鄉紐約。紐約檢方磨刀霍霍的幾件大案，川普可能利用任期尾聲最後幾周，設法全身而退。

紐約郡區域檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)正調查川普、川普集團付給川普緋聞對象「封口費」是否觸犯州法，要求索取過去八年川普個人所得稅報稅紀錄及川普集團報稅資料。

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)正在調查四起川普集團的房地產交易案件，以及川普企圖爭取低利貸款以收購職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾隊(Buffalo Bills)。雖然這些案件都是民事調查，但檢察長辦公室隨時可以將調查取得事證轉送給包括萬斯在內的區域檢察官。