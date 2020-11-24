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通用氣囊安全問題 全美召回600萬輛

記者張聲肇╱綜合報導
通用汽車將在全球召回700萬輛小卡車和休旅車，其中600萬輛在美國，重裝可能有危險的安全氣囊。(美聯社)
通用汽車將在全球召回700萬輛小卡車和休旅車，其中600萬輛在美國，重裝可能有危險的安全氣囊。(美聯社)

通用汽車將全球召回700萬輛小貨卡(pickup truck，又稱皮卡)和多功能車(SUV)，其中600萬輛在美國，重裝可能有危險的安全氣囊，總共須費12億元，約等於今年淨利的三分之一。

出問題的高田氣囊已在美國創下6300萬輛回廠修理的歷史紀錄，2016年以來，通用數度向全國公路交通安全管理局(NHTSA)請願，勿強制它召回，理由是安全氣囊充氣罐經測試，和路上使用紀錄都沒問題。但NHTSA23日回絕，理由是，充氣具仍有爆炸的風險。

不少車主向NHTSA申告說，通用汽車只顧利潤，不顧用車人的安全。

高田氣囊製造廠運用硝酸銨爆炸原理，讓安全氣囊在碰撞時自動開啟，但硝酸銨日久或潮濕或過熱，都會降低效用，碰撞力過大，會引發強爆，炸壞金屬充氣罐，導致碎片紛飛。全球因此事故死亡人數達27，其中18人在美國。

聯邦政府下令裝有高田氣囊車6300輛回廠修復，迄今仍有1100萬輛還沒有修復。全球召回車數上億。

NHTSA說，這波召回600萬輛，整個高田氣囊硝酸銨問題車的案子，就可收尾了。另裝有乾燥劑吸收濕氣的安全氣囊車，沒有強制下令召回，NHTSA說它會繼續注意，有問題的話，也會立即處理。

通用這波準備召回的是2007到2014年出廠的各型車輛，包括雪佛蘭Silverado1500、2500和3500 cc的小卡車，以及雪佛蘭Suburban、Tahoe和Avalanche等多功能車，凱蒂拉克Escalade、GMC Sierra 1500、2500和3500加上GMC Yokon。

通用在30天內，須向NHTSA提報召回日程，通知車主後，就開始接受回廠修換氣囊。通用說，根據事實和科學紀錄，召回不盡有理，但它仍將遵循交安署的指令。

通用發言人佛洛雷斯（Dan Flores)說，各地現場或實驗室測試，都未曾發生充氣囊爆炸事例，但通用想避免和政府「纏鬥」下去，乾脆聽命行事，以「維持汽車用戶和管理單位的信賴與信心。」

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