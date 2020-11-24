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疫情惡化 白宮下周派對傳統照辦 梅蘭妮亞先迎白宮聖誕樹

編譯林梅婕╱綜合23日電
第一夫人梅蘭妮亞23日在白宮前迎接聖誕樹。(美聯社)
第一夫人梅蘭妮亞23日在白宮前迎接聖誕樹。(美聯社)

本周就是感恩節連續假期的開始與聖誕佳節的到來，但國內疫情仍持續惡化，確診及死亡人數不斷上升的情況下，公衛當局提醒民眾避免在連假期間參加群聚活動；然而，白宮下周的佳節派對仍照常舉行，第一夫人梅蘭妮亞也在23日下午迎接白宮聖誕樹的到來。

今年的聖誕樹為18.5呎高，來自西維吉尼亞州的Dan and Bryan Trees聖誕樹林場；23日午後梅蘭妮亞一如往年親自站在白宮外的車道上，等待聖誕樹運進白宮。

來自愛阿華州的兩隻火雞，在飯店等候參加白宮24日舉行的「赦免火雞儀式」。(美聯社...
來自愛阿華州的兩隻火雞，在飯店等候參加白宮24日舉行的「赦免火雞儀式」。(美聯社)

以往白宮聖誕樹都是由「國家聖誕樹協會」(National Christmas Tree Association)舉辦決選比賽，通常都會有超過100位樹農參加；但該協會指出，由於今年「命運多舛」，沒有聖誕樹決選的過程。

最近白宮除了忙著為聖誕節和光明節做準備，感恩節傳統活動「赦免火雞儀式」也將如期舉行；過去不斷有官員染疫的白宮，在疫情紛擾的期間仍執意舉辦佳節活動，第一夫人幕僚長兼發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)表示：「民眾參加白宮節慶活動、一同沾染佳節的氣氛是我們長期的傳統，而參加活動是個人的選擇。」

「同時白宮也會盡可能維護活動現場的衛生安全。」葛瑞珊補充，將限制賓客人數、要求戴口罩、呼籲保持社交安全距離；同時，現場也會布置足夠的乾洗手站：「所有人享用的食物和飲料都會使用壓克力容器保護，我們的服務人員也都會全程戴口罩和手套，以符合食物衛生安全的準則。」

儘管如此，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)仍不斷向民眾強調參加聚會活動的風險，亞當斯更比喻派對活動將會是場「超級傳播盛會」。

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