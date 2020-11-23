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全球大學生諾貝爾獎…2021年羅德獎學金 10非裔獲選

編譯徐薏茹／綜合22日電
在耶魯大學主修歷史的西語裔瑞斯，為2021年羅德獎學金得主。(美聯社)
在耶魯大學主修歷史的西語裔瑞斯，為2021年羅德獎學金得主。(美聯社)

擁有「全球大學生諾貝爾獎」美譽的羅德獎學金(Rhodes Scholarship)今年首度在線上挑選美國羅德學者，羅德信託基金22日公布2021年得獎人，其中包含22位學生為有色族裔，10位為非裔學生，打破單年最多非裔學生獲選紀錄。

羅德獎學金競爭激烈，此次申請人超過2300人，羅德信託基金16名委員邀請實力最堅強的申請人參與線上面試，隨後從每個區域選出兩名得獎學生，獲選的羅德學者將能前往牛津大學進修。

哈佛大學歷史系凱瑞莎‧陳(Carissa J. Chen)是詩人及視覺藝術家，她也是哈佛經濟評論的總編輯，凱瑞莎在新冠疫情期間成立組織，幫助處理家暴及社會孤立問題；她預計攻讀經濟及社會歷史碩士。

南康乃狄克州立大學的阿絲瑪‧拉西亞(Asma Rahimyar)是該所大學第一位獲得羅德獎的學生，她的父母是阿富汗移民，從小就常聽雙親故鄉飽受戰爭摧殘的故事，她想攻讀兩個碩士學位，未來想從事國際人權法相關職業。

南達科他州立大學的哈蒂‧賽坦(Hattie Seten)也是該校第一位獲羅德獎的學生，賽坦說她不確定自己是否符合羅德學者的要求，畢竟她來自偏遠地區的公立大學，申請時她著重在自身強烈的道德感，並展示她在校園中的領導能力，像是對應新冠肺炎，獲獎令她欣喜若狂。

在耶魯大學主修歷史的瑞斯(Brian Reyes)來自多明尼加移民家庭，能獲獎讓他非常驚訝，瑞斯計畫攻讀兩年的比較社會政策學位，未來打算在政府或非營利單位工作。

另一位得主拉姆西(Vijayasundaram Ramasamy)過去幾個月在堪薩斯州長辦公室擔任政策顧問，幫忙擬定疫情間重新開放的計畫，他將攻讀公共政策即社會政策碩士。

南達科他州立大學的哈蒂‧賽坦，是該校第一位獲羅德獎學金的學生。(美聯社)
南達科他州立大學的哈蒂‧賽坦，是該校第一位獲羅德獎學金的學生。(美聯社)

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