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監測海平面 美歐衛星升空入軌

編譯盧炯燊／綜合21日電
載著美歐海洋監測衛星的SpaceX Falcon 9火箭，21日上午分從加州范登堡空軍基地順利發射升空。(美聯社)
載著美歐海洋監測衛星的SpaceX Falcon 9火箭，21日上午分從加州范登堡空軍基地順利發射升空。(美聯社)

搭載「美歐海洋監測衛星」Sentinel-6 Michael Freilich的SpaceX Falcon 9火箭，21日上午9時17分從加州范登堡空軍基地順利升空，向南飛越太平洋，約一小時後衛星成功進入軌道，打開太陽能電池板並與地面的控制台接上。

這枚衛星將會對地球的海平面高度，展開長達數十年的測量；衛星以前美國太空總署(NASA)官員費里奇(Michael Freilich)的名字命名，他在發展空基海洋學扮演關鍵角色。

另一枚Sentinel-6B衛星將在2025年發射。

衛星的主要測量儀器是一個極其精確的雷達高度計，當掠過地球海洋上空時，會從海面反射的能量測得海平面高度；海平面高度受水的加熱和冷卻的影響，因此科學家可以使用有關數據，檢測影響天氣的海洋氣候情況，包括「聖嬰現象」(El Nino)及「聖妞現象」(La Nina)等。

自1992年美國-法國海洋監測衛星TOPEX-Poseidon發射後，透過衛星測量海平面的工作便沒有間斷。這些測量對了解地球變暖，造成地球整體海平面上升非常重要，科學家們一直警告，全球變暖，海平面上升，會危及全球海岸線及數以十億計的人口。

NASA地球科學部主任凱倫‧格曼(Karen St. Germain)20日在衛星發射前的新聞簡報會上表示，地球是一個陸地、海洋、冰層、大氣層及人類社區之間錯綜複雜的動力學系統，目前這個系統正發生變化。同時由於地球表面的70%是海洋，因此海洋在整個系統的變化中發生巨大作用。

歐洲航天局地球觀測主任阿施巴赫(Josef Aschbacher)也表示，這枚衛星對氣候監測提供極為重要的參數，包括大氣溫度和濕度的數據，有助改善全球天氣預報。

這次發射任務耗資11億元(相當9億歐元)，由美國與歐洲平均承擔。

Sentinel-6 Michael Freilich海洋監測衛星本月3日被置入...
Sentinel-6 Michael Freilich海洋監測衛星本月3日被置入SpaceX Falcon 9火箭前艙；火箭已於21日上午成功升空，衛星也進入即定軌道。(美聯社)

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