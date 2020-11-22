日裔雕塑家野口勇 作品首獲白宮收藏

日裔美國雕塑家野口勇的這件作品入選在白宮玫瑰園展示，他也成為首位作品入選白宮收藏的亞裔藝術家。(美聯社)

最近進行整修的白宮 玫瑰園新添了一項藝術裝置，為日裔美國雕塑 家野口勇(Isamu Noguchi)的作品；野口勇也因這件藝術品而成為首位作品入選白宮收藏的亞裔藝術家。

梅蘭妮亞於今年初翻新玫瑰園，第一夫人及白宮歷史協會(White House Historical Association)表示，這項名為「地面框架」(Floor Frame)的藝術品是來自私人非營利歷史協會的禮物；梅蘭妮亞20日在聲明中說：「這件雕塑品不僅展現我國一流藝術的多樣性，也凸顯亞裔藝術家對我國景觀的美麗貢獻。」

第一夫人辦公室表示，野口勇認為「地面框架」代表樹木與地面的交叉點，同時擁有隱含的樹木根部及樹冠特徵，野口勇預設將此雕塑品直接放在地面，好讓觀賞者重新與地球連結。

白宮表示野口勇的作品安放在白宮玫瑰園東陽台，為白宮西廂橢圓形辦公室(美國總統辦公室)的權力象徵增色。

野口勇出生於洛杉磯，童年時期大多住在父親的故鄉日本，高中畢業後，他跟著美國著名雕塑家勃格蘭姆(Gutzon Borglum)學習，勃格蘭姆最著名的作品為南達科他州拉什摩爾山國家紀念公園的總統頭像。

野口勇後來放棄在哥倫比亞大學醫學院預備課程，轉而追求雕刻家職涯；他於1988年逝世。