11月下旬還熱烘烘 鳳凰城高溫屢創新 林火風險大增

截至11月17日，鳳凰城33處地點的高溫，本周已三度追平或刷新過往紀錄。(Getty Images)

時至11月下旬，西南部仍受乾旱所困且天氣炎熱，高溫 屢破紀錄，林火風險大增。

亞利桑納州 的鳳凰城向來是全美最熱的城市之一，但今年的太陽谷(Valley of the Sun)異常炙熱；截至11月17日，鳳凰城33處地點的高溫，本周已三度追平或刷新過往紀錄。

鳳凰城16日高溫華氏92度，刷新該城往年的華氏90度紀錄，17日溫度再創新高，18日高溫差點又要破華氏90度，僅略高於89度，但也夠打破2008年11月18日的華氏88度紀錄了。

鳳凰城往年的11月中均溫約華氏75度，比加州 死亡谷(Death Valley)的溫度還高，死亡谷是全球最熱地點之一，本周初期的均溫略高於華氏80度。

鳳凰城今年以來，近半數日子氣溫都在華氏90度以上；鳳凰城氣象局數據顯示，一年中高溫破華氏90度的天數今年截至11月17日是191天，而此前最熱的1989年有196天高溫破華氏90度。

鄰近的吐桑市(Tucson)也經歷最熱的一年，今年以來有189天溫度高於華氏90度。

「高壓是讓亞利桑納州溫度降不下來的原因，這種情況至少持續到周末」；AccuWeather西部氣象部落客湯姆森(Brian Thompson)說：「下周會開始降溫。」

隨著西南部的氣溫下降，南加州等地野火燎原的機率也增加，這些離岸風加上近日高溫乾燥的環境，很可能點燃新火勢。

湯姆森說：「現在接近季末，不太可能出現大風，但沙漠及南加州缺乏降雨，會讓許多地區的野火風險大增。」

本周出現零星大火，其中17日在內華達州雷諾市(Reno)附近因強風乾燥所致的潘黑文(Pinehaven)林火讓當地至少1300戶居民疏散，所幸截至19日中午已控制90%火勢。

「潘黑文林火始於17日下午1時許，從雷諾的潘黑文路(Pinehaven Road)和賽拉松徑(Sierra Pine Drive)開始延燒」；當地官員說：「受影響地區屬於雷諾西南部，被稱作科林牧場地區(Caughlin Ranch area)。」

這場大火燒毀至少五棟建築，另有15棟建築受損，相關單位已介入調查。