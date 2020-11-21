美國最北小城烏特恰維克「極夜」來了 將持續黑暗66天

在美國最北端的聚落阿拉斯加州烏特恰維克，2020年的太陽18日最後一次落下，「極夜」已至。想看到下次日出，得再等66天。(Getty Images)

美國 最北端的聚落阿拉斯加州 烏特恰維克(Utqiagvik)，原名巴羅(Barrow)，在那裡，2020年的太陽在18日最後一次落下，「極夜」(Polar Night)已至，想看到下次日出，得再等66天；當太陽重新升起時，時序將是2021年1月23日；那時新總統已經上任了。

「極夜」或「永夜」現象發生在高緯度地區，每年冬天都會造訪北極圈和南極圈；由於地球軸線傾斜，秋分過後到春分之前，北極圈一帶可能背向太陽，時間持續數天甚至數月。極區的夏季情況則恰恰相反，「極晝」(Polar Day，俗稱Midnight Sun)或「永晝」到來時，整整24小時都看得見太陽。

6月下旬以來，北半球日子越來越短，11月1日，烏特恰維克看到了5小時42分鐘的日光，太陽在上午10時18分升起，下午4時落下；18日，太陽升起了34分鐘，在中午用餐時間突然出現，讓維生素D匱乏的大地短暫閃耀光芒，然後在下午1時29分消逝。

其實，18日的太陽並沒有完全升到地平線以上，只是露出了太陽光環邊緣。本接下來的日子，在烏特恰維克只能看得到黃昏，太陽會一直處在地平線以下幾度的位置。

此後直到1月下旬，烏特恰維克每天都會出現「曙光」(Civil Twilight)，那是太陽位在低於地平線不到六度處，呈現日出之前的蔚藍光澤，只不過，太陽並不會真的從地平線升起，要等到1月23日，太陽才會從漫長沉睡中「甦醒」重現。

「極夜」的兩個月不但黑暗難以忍受，氣候也很惡劣，12月平均最高氣溫不會超過零度。烏特恰維克充滿日光的「極晝」時期是在5月11日至8月18日。