忽視前樞機麥卡瑞克性侵 4人控告梵蒂岡

美國前樞機麥卡瑞克涉性侵卻仍被晉升，四名受害人19日控告梵蒂岡。圖為麥卡瑞克2015年3月4日在印第安納州參加活動。(美聯社)

美國前樞機麥卡瑞克(Theodore McCarrick)被揭涉性侵 後於2018年被撤職，梵蒂岡本月10日發表調查報告，承認時任教宗 若望保祿二世早知麥卡瑞克涉性侵，但未有理會反對聲音讓他晉升，其中四名受害人19日對梵蒂岡提起訴訟，指應對他在多個教區任職負責。

訴訟在新澤西州 紐瓦克(Newark)聯邦法院提出，從1980年代中期到2000年，麥卡瑞克在紐瓦克擔任大主教；之前，他也在新澤西州麥塔城(Metuchen)教區擔任主教、紐約教區任神父。

2000年他獲時任教宗若望保祿二世任命為華盛頓特區樞機，成為美國天主教最高領導人，其後被揭發多宗性侵，2018年被褫奪樞機一職，2019年再失去神父職銜。

其中三名原告是教區居民，指在1980年代遭麥卡瑞克性侵；第四人則是一名神父，聲稱在1990年代在新澤西一處海濱別墅遭性侵，其後有教會神父向他說，為了教會利益而忘記此事。

梵蒂岡11月10日發布的一份內部報告承認，儘管發現麥卡瑞克涉及多宗性侵，但當時的主教、樞機，甚至教宗若望保祿二世都未有理會，甚至反駁有關報導。

代表原告的律師安德森(Jeff Anderson)說，從若望保祿二世到本篤十六世及至方濟各等歷任教宗，都選擇隱瞞和縱容麥卡瑞克這種行為。

有關訴訟將羅馬教廷描述為「龐大的企業」，對其僱員麥卡瑞克擁有完全控制權，有唯一的權力將其遣散，但基於對性虐待保密的原則而拒絕這樣做。

四名原告指梵蒂岡違反國際人權法、欺詐、違反合約，過失及造成精神困擾等，要求賠償。