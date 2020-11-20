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排隊縮短、陳設簡化...黑五購物改習慣 家居服飾成為主打商品

編譯周芳苑／綜合19日電
零售業者重新布局，除因應網購訂單大增外，對於傳統黑色星期五購物潮也不敢掉以輕心。(美聯社)
零售業者重新布局，除因應網購訂單大增外，對於傳統黑色星期五購物潮也不敢掉以輕心。(美聯社)

感恩節次日的「黑色星期五」下周登場，將揭開一年中最重要購物季的序幕，但在新冠疫情的衝擊下，多年來的運作模式被顛覆了，消費者會發現往年排隊的長龍縮短了，商店裡陳列的商品簡單化了，店內通道變寬敞了，甚至家居服成了主打商品。

配合防疫新規，避免擁擠是重點；目標市場(Target)提供先預約免排隊服務，華爾市場(Walmart)則開設單行道貨品專區，展售黑色星期五優惠商品。

大型童裝連鎖店Carter's假日購物季主打實用，全美800家店面入口處展示睡衣、T恤等家居服，不再如往年般擺設紅色派對禮服，店內通道加寬、並有更多櫥櫃放置網購到店取貨的商品，定價更明確，不再採用百分比折扣，轉而明訂更低價格。

Carter's總裁林奇(Brian Lynch)認為，一目瞭然變得非常重要。

其他零售業者也重新布局，除因應網購訂單大增，對於傳統黑色星期五購物潮仍不敢掉以輕心。

德勤會計師事務所(Deloitte)說，零售商面臨挑戰，銷售額預計增長1%至1.5%。

疫情已讓十幾家大零售商破產，專家預計明年初有第二波破產潮，業者對年底購物季寄予厚望，假日促銷提前開打。

休閒用品業者L.L. Bean 10月份展售假期商品，而且數量加碼；執行長史密斯(Stephen Smith)說，今年環境複雜，卡車短缺和運輸延誤已引起關注；他說，消費者應提早購物。

L.L. Bean在疫情初期便揣摩顧客需求而取消8000萬元秋冬商品訂單，並將靴子生產調整為口罩縫製，每天產製1萬個口罩。

家飾零售CB2總裁特爾夫(Ryan Turf)說，如今消費者購物都有明確目的，不再悠哉遊逛；因此推出假日飾品組合，讓消費者迅速獲取所需物品。

對於提供親身體驗服務的零售商來說，疫情衝擊更大。Build-A-Bear通常是慶祝活動的熱門場地，近幾個月生日聚會無限期取消。執行長沛雷斯約翰(Sharon Price John)說他們馬上重新思考，將重心轉向電子商務。

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