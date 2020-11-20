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疫情嚴峻 沃爾瑪限制來客數 店內採「單行道」確保社交距離

編譯林育正／綜合19日電
因應全美日益嚴重的新冠肺炎疫情，大型連鎖超市沃爾瑪宣布，將恢復監控店內的顧客人數。(美聯社)
因應全美日益嚴重的新冠肺炎疫情，大型連鎖超市沃爾瑪宣布，將恢復監控店內的顧客人數。(美聯社)

因應全美日益嚴重的新冠肺炎疫情，大型連鎖超市沃爾瑪(Walmart)宣布，將恢復監控店內的顧客數量。

新冠疫情最初在春季爆發時，沃爾瑪曾限制店內顧客數在平時的20%；若有地方衛生官員要求，比例可能再下修。但不久後，沃爾把便沒再計算店內顧客人數。

沃爾瑪發言人寇瑞‧倫德伯格(Kory Lundberg)表示：「過去好幾個月，店內的顧客數量幾乎都未達到自行規定的20%。但為求謹慎，我們將恢復監控進入與離開店內的人數。」 

雖然沃爾瑪鼓勵民眾透過線上購物消費，並且在店邊取貨，但現在進入店內的消費者，預計不會碰上過去的混亂場面。消費者進入店內必須排隊，將有專人推上消毒過的購物車，並提醒戴上口罩。店內的走道將採「單行道」，避免消費者近距離接觸，確保社交距離。

沃爾瑪表示，政策上的改變「將使消費者和工作人員在購物的過程中更加安全」。

近期適逢黑色星期五購物季，為分散消費人潮，沃爾瑪也將折扣延長為三個周末；分別在11月的前兩個周末，以及第四個周末；同時將在各周三祭出線上優惠。

為因應供貨，沃爾瑪將在地區物流中心設置42個期間限定的電商支援中心，以滿足線上購物30%的出貨。再加上新冠肺炎疫情和冬季的道來使線上購物量大增；根據調查，有接近60%的消費者表示，計畫隨著冬季到來大量購買合囤貨生活用品，因此零售業者和第三方物流公司在假期間工作量更加吃重。沃爾瑪在電商中心，就多聘雇了2萬名短期員工。

而其他超商業者如克羅格(Kroger)和Giant超商，也針對衛生紙、紙巾和殺菌紙巾等用品，祭出限額購買的措施，避免出現疫情初期時，消費者過度囤貨和搶購的情況。

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