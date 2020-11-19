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貼文罵白登支持者「無知、反美、反基督」引反彈 維州教授道歉辭職

記者胡玉立／綜合報導
川普總統轉推維吉尼亞衛斯理大學教務長埃威爾批評總統當選人白登的貼文。(取自推特)
川普總統轉推維吉尼亞衛斯理大學教務長埃威爾批評總統當選人白登的貼文。(取自推特)

維吉尼亞州一所大學教務長日前在臉書貼文怒指總統當選人白登的支持者「無知、反美和反基督」，消息被報導出來且被川普總統轉推後，引發反彈，該教務長最後為此辭去教職。

位在維吉尼亞海灘市的維吉尼亞衛斯理大學(Virginia Wesleyan University)校方16日在其官網宣布該校全球校區(Global Campus)教務長埃威爾(Paul Ewell)上周辭去教務長職務，並辭去商業經濟管理學教授職位。埃維爾自2008年在該校任教。

埃維爾6日在個人臉書專頁貼文要求白登支持者與他「解除好友」關係，他憤然指責他們把票投給白登是「無知、反美、反基督」，他既不會與他們在現實生活中往來，也不想和他們在虛擬世界中互動，因為「你們破壞了選舉，也帶壞了年輕人和我們的國家」。

此貼文雖是貼在個人臉書專頁，但被人截圖對外流傳，上周相繼被維吉尼亞先鋒報(Virginian-Pilot)、美聯社報導出來，川普總統隨即轉推美聯社消息，並表示讚許。校方臉書專頁則湧入上千則留言，要求開除埃維爾。

該校發言人斯馬格洛(Stephanie Smaglo)上周表示，埃維爾為此貼文道歉。埃維爾也向該校學生報紙「馬林紀事報」(Marlin Chronicle)表示，他很沮喪，很後悔說出那樣的話，還說他並不是真的那樣想。

埃維爾對馬林紀事報表示，「我有朋友和家人都是民主黨人，我很愛他們，我已經道了歉，我的貼文是基督徒的壞榜樣。我知道上帝已寬恕了我，並為我的罪而死。我希望其他人也能原諒我。」

埃維爾還表示，「我們每個人都需要少一些怒氣，多一些寬恕，這確實適用在我身上。我是個有待進步的基督徒。」

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